В Белгородской области обнаружился «автовокзал Шрёдингера»

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Житель села Верхопенье обратился в местную газету и пожаловался на состояние здания, которое называется автовокзалом. Мужчина утверждает, что помещение не отапливается, на лестнице нет поручней и перил, а зимой ступени не чистят от снега и льда. Вспомнил он и о травме, полученной его женой в этом здании несколько лет назад.
Редакция газеты «Родина» запросила комментарий в районной администрации. Ответ был неожиданным: как оказалось, указанное здание не является автовокзалом, а на территории муниципалитета «указанная служба» отсутствует.
ООО «Грайворонское ТП» арендует здание у индивидуального предпринимателя. Организация продаёт билеты, но не предоставляет зала ожидания и каких-либо дополнительных сервисов.
Чиновники добавили, что это здание находится в компетенции собственника, а не муниципальной администрации.