В Белгородской области обнаружился «автовокзал Шрёдингера»

Житель села Верхопенье обратился в местную газету и пожаловался на состояние здания, которое называется автовокзалом. Мужчина утверждает, что помещение не отапливается, на лестнице нет поручней и перил, а зимой ступени не чистят от снега и льда. Вспомнил он и о травме, полученной его женой в этом здании несколько лет назад.