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В Белгородской области обнаружился «автовокзал Шрёдингера»

17 апреля 2023, 11:29
Фото: 1MI

Белгородские чиновники переложили ответственность за состояние здания «автовокзала»

Житель Ивнянского района пожаловался на состояние местного автовокзала. Местные чиновники в свою очередь утверждают, что здание вокзалом не является и что на территории района такая служба вообще отсутствует, сообщает газета «Родина».

Житель села Верхопенье обратился в местную газету и пожаловался на состояние здания, которое называется автовокзалом. Мужчина утверждает, что помещение не отапливается, на лестнице нет поручней и перил, а зимой ступени не чистят от снега и льда. Вспомнил он и о травме, полученной его женой в этом здании несколько лет назад.

Редакция газеты «Родина» запросила комментарий в районной администрации. Ответ был неожиданным: как оказалось, указанное здание не является автовокзалом, а на территории муниципалитета «указанная служба» отсутствует.

ООО «Грайворонское ТП» арендует здание у индивидуального предпринимателя. Организация продаёт билеты, но не предоставляет зала ожидания и каких-либо дополнительных сервисов.

Чиновники добавили, что это здание находится в компетенции собственника, а не муниципальной администрации.

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#Автовокзал#Аренда#ИП#Зал ожидания#Общество#Белгородская область#Ивнянский район
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