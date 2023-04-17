Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Изображение материала

В Белгороде впервые провели соревнования велосипедистов на памп-треке

17 апреля 2023, 10:23
Фото: 1MI
В чемпионате и первенстве по велосипедному спорту участвовали порядка 70 спортсменов. К концу лета планируется провести межрегиональные соревнования, сообщили в мэрии.

Накануне в Белгороде впервые провели соревнования велосипедистов на памп-треке. В чемпионате и первенстве по велосипедному спорту участвовали порядка 70 спортсменов.

Состязания проходили на новом памп-треке на улице Корочанской. Руководитель управления по физической культуре и спорту города Михаил Носков отметил, что для первого раза это неплохой результат. К концу лета планируется провести межрегиональные соревнования.

Видео: мэрия Белгорода

О том, что в Белгороде появится памп-трек, стало известно ещё в 2022 году. Согласно данным госзакупок, на его строительство потратили 1,3 млн рублей. Его построили уже к декабрю, однако открытие задержалось.

Памп-трек Шрёдингера по-белгородски: он есть, но откроют позже
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде появится памп-трек за 1 млн рублейПамп-трек решили построить возле арены «Серебряный Донец» в БелгородеВ Белгороде начинается строительство скейт-парка и памп-трека
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Спорт#Велосипед#Памп-трек#Чемпионат#Первенство#Видео
Подпишитесь
ВСУ обстреляли с беспилотника хутор в Белгородской области, есть разрушения
Сегодня, 12:17
«Уже случились трагедии». Гладков поручил защитить белгородцев от бродячих собак
Сегодня, 06:29
Ферма попала под обстрел в Белгородской области
Сегодня, 08:50
Белгородэнерго реконструирует сети в 28 населенных пунктах области
Сегодня, 11:30
Стоянку BMW не занимать: белгородцев возмутил «захват» парковки возле казначейства
Сегодня, 10:14
Гладков: Евгений Глаголев разрушил проектирование в Белгородской области
Сегодня, 07:29