Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Накануне в Белгороде впервые провели соревнования велосипедистов на памп-треке. В чемпионате и первенстве по велосипедному спорту участвовали порядка 70 спортсменов.
Состязания проходили на новом памп-треке на улице Корочанской. Руководитель управления по физической культуре и спорту города Михаил Носков отметил, что для первого раза это неплохой результат. К концу лета планируется провести межрегиональные соревнования.
О том, что в Белгороде появится памп-трек, стало известно ещё в 2022 году. Согласно данным госзакупок, на его строительство потратили 1,3 млн рублей. Его построили уже к декабрю, однако открытие задержалось.