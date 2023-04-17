В Белгороде увеличили количество пунктов сбора в случае возникновения ЧС

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
По его данным, в конце прошлого года на территории Белгорода было 25 пунктов сбора. Однако затем просчитали их проходимость и вместимость, уточнили списки проживающих, которые закреплены за пунктами, и увеличили количество до 44 точек.
В настоящее время они утверждены постановлением администрации Белгорода.
На постоянной основе мы проводим занятия с начальниками пунктов сбора, рассказываем, какую необходимо вести и соблюдать документацию, чтобы каждая группа понимала, что она должна делать.
Николай Лебедев
Напомним, ранее в Белгороде прошли командно-штабные учения на случай ЧС. Об алгоритме работы оперштаба и вывозе людей – в нашем материале.