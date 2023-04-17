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В Белгороде увеличили количество пунктов сбора в случае возникновения ЧС

17 апреля 2023, 14:32
Фото: 1MI
Точек, откуда население будут вывозить в безопасные районы, в областном центре увеличили практически в два раза. Подробнее рассказал начальник управления ГОЧС Белгорода Николай Лебедев.
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МЧС

По его данным, в конце прошлого года на территории Белгорода было 25 пунктов сбора. Однако затем просчитали их проходимость и вместимость, уточнили списки проживающих, которые закреплены за пунктами, и увеличили количество до 44 точек.

В настоящее время они утверждены постановлением администрации Белгорода.

На постоянной основе мы проводим занятия с начальниками пунктов сбора, рассказываем, какую необходимо вести и соблюдать документацию, чтобы каждая группа понимала, что она должна делать.
Николай Лебедев

Напомним, ранее в Белгороде прошли командно-штабные учения на случай ЧС. Об алгоритме работы оперштаба и вывозе людей – в нашем материале.

От заседания оперштаба до вывоза людей: в Белгороде прошли командно-штабные учения
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#Кристина Семенчук#Пункт сбора#Чс#Учения#МЧС#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Николай Лебедев
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