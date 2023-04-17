В Белгороде нашли семь зон с низкой слышимостью звукового и речевого оповещения

Кроме того в зонах со слабым звуковым сигналом (где из-за удалённости участка не слышен звук сирен: частный сектор или плотная застройка) будут задействованы 74 автомобиля с сигнально-голосовыми устройствами. Также при необходимости оповещать население будут через СМИ.