В Белгороде нашли семь зон с низкой слышимостью звукового и речевого оповещения

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Для своевременного информирования об угрозах ЧС на сегодняшний день в Белгороде установлено 48 устройств оповещения населения. Из них 34 сирены, 13 сирен с речью и одно устройство только с речевым оповещением.
На регулярной основе проводится техническая проверка систем оповещения, в том числе с запуском звукового сигнала. Последние проверки были проведены 1 марта, 28 марта и 3 апреля текущего года.
Николай Лебедев
По результатам было определено семь зон с низкой слышимостью звукового и речевого оповещения. Поэтому в 2023 году купили семь устройств с речевым оповещением, которые планируют установить в данных зонах.
Кроме того в зонах со слабым звуковым сигналом (где из-за удалённости участка не слышен звук сирен: частный сектор или плотная застройка) будут задействованы 74 автомобиля с сигнально-голосовыми устройствами. Также при необходимости оповещать население будут через СМИ.
Лебедев добавил, что охват оповещения Белгорода различными средствами составляет 100%.