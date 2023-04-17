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В Белгороде нашли семь зон с низкой слышимостью звукового и речевого оповещения

17 апреля 2023, 09:51
Фото: Bel.ru
Чтобы исправить ситуацию, там установят новые устройства с речевым оповещением. Подробнее рассказал начальник управления ГОЧС Белгорода Николай Лебедев.
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МЧС

Для своевременного информирования об угрозах ЧС на сегодняшний день в Белгороде установлено 48 устройств оповещения населения. Из них 34 сирены, 13 сирен с речью и одно устройство только с речевым оповещением.

На регулярной основе проводится техническая проверка систем оповещения, в том числе с запуском звукового сигнала. Последние проверки были проведены 1 марта, 28 марта и 3 апреля текущего года.
Николай Лебедев

По результатам было определено семь зон с низкой слышимостью звукового и речевого оповещения. Поэтому в 2023 году купили семь устройств с речевым оповещением, которые планируют установить в данных зонах.

Кроме того в зонах со слабым звуковым сигналом (где из-за удалённости участка не слышен звук сирен: частный сектор или плотная застройка) будут задействованы 74 автомобиля с сигнально-голосовыми устройствами. Также при необходимости оповещать население будут через СМИ.

Лебедев добавил, что охват оповещения Белгорода различными средствами составляет 100%.

В Старом Осколе состоится проверка системы оповещения
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#Кристина Семенчук#Системы оповещения#МЧС#Слышимость#Устройства#Город#Новости Белгорода#Белгород#Николай Лебедев
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