В Белгороде командно-штабные учения на случай ЧС будут проводить с населением

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В Белгороде состоялись командно-штабные учения на случай ЧС. В мероприятии приняли участие службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения, а также представители городских и областных органов власти. Как отметил начальник управления ГОЧС Белгорода Николай Лебедев, в ходе учений удалось отработать и привести в готовность систему оповещения, а также выполнить ряд других задач.
Мы отработали приведение в готовность пунктов посадки населения для экстренного вывоза в безопасные районы. Штат, который входит в состав данного пункта, свои функциональные обязанности знает. Мероприятия выполняли самостоятельно без всяких подсказок. Также отработали приведение в готовность укрытия.
Николай Лебедев
Лебедев также рассказал, что подобные учения будут проводить и с горожанами.
Но прежде чем проводить учения с населением, перед управлением ГОЧС Белгорода стоит задача — подготовить людей. Рассказать, объяснить, с какой целью это проводится, чтобы не вызвать панических настроений.
Николай Лебедев