В Белгороде командно-штабные учения на случай ЧС будут проводить с населением

В Белгороде состоялись командно-штабные учения на случай ЧС. В мероприятии приняли участие службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения, а также представители городских и областных органов власти. Как отметил начальник управления ГОЧС Белгорода Николай Лебедев, в ходе учений удалось отработать и привести в готовность систему оповещения, а также выполнить ряд других задач.