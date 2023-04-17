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В Белгороде командно-штабные учения на случай ЧС будут проводить с населением

17 апреля 2023, 15:18
Фото: 1MI
Об этом сообщил начальник управления ГОЧС Белгорода Николай Лебедев. Первые командно-штабные учения на случай ЧС в областном центре прошли без гражданских.
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МЧС

В Белгороде состоялись командно-штабные учения на случай ЧС. В мероприятии приняли участие службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения, а также представители городских и областных органов власти. Как отметил начальник управления ГОЧС Белгорода Николай Лебедев, в ходе учений удалось отработать и привести в готовность систему оповещения, а также выполнить ряд других задач.

Мы отработали приведение в готовность пунктов посадки населения для экстренного вывоза в безопасные районы. Штат, который входит в состав данного пункта, свои функциональные обязанности знает. Мероприятия выполняли самостоятельно без всяких подсказок. Также отработали приведение в готовность укрытия.
Николай Лебедев

Лебедев также рассказал, что подобные учения будут проводить и с горожанами.

Но прежде чем проводить учения с населением, перед управлением ГОЧС Белгорода стоит задача — подготовить людей. Рассказать, объяснить, с какой целью это проводится, чтобы не вызвать панических настроений.
Николай Лебедев

 

От заседания оперштаба до вывоза людей: в Белгороде прошли командно-штабные учения
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#Учения#МЧС#Население#Отработка#Укрытия#Город#Новости Белгорода#Белгород#Николай Лебедев#Кристина Семенчук
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