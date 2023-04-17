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В Белгороде хотят разрешить сдирать на парковках закрывающие номера машин наклейки

17 апреля 2023, 14:10
Фото: Bel.ru

В Белгороде для штрафов за парковку разрешат снимать скрывающие номер машины наклейки

Горсовет Белгорода представил проект, по которому следящими за парковками службам могут разрешить отклеивать скрывающие номера машины наклейки.

Внести изменения предлагают в решение совета депутатов от 2014 года «Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок». Согласно им, сотрудники следящих за эксплуатацией парковок учреждений будут иметь право сдирать с автомобильных номеров наклейки и другие материалы, затрудняющие прочтение. Изменения при этом коснутся как парковок бесплатных, так и платных.

Важно отметить, что действия, направленные на «освобождение государственных регистрационных знаков транспортных средств, размещённых на парковках, от материалов, устройств, препятствующих или затрудняющих их прочтение и идентификацию» должны быть обязательно записаны на видео и не причинять ущерб имуществу автовладельцев.

На данный момент правки к решению совета депутатов ещё не приняты.

Парковочные места — частый повод для скандалов в Белгороде и области. Так, сегодня белгородцев возмутил «захват» парковки возле здания казначейства.

Стоянку BMW не занимать: белгородцев возмутил «захват» парковки возле казначейства
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