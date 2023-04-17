В Белгороде хотят разрешить сдирать на парковках закрывающие номера машин наклейки

Внести изменения предлагают в решение совета депутатов от 2014 года «Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок». Согласно им, сотрудники следящих за эксплуатацией парковок учреждений будут иметь право сдирать с автомобильных номеров наклейки и другие материалы, затрудняющие прочтение. Изменения при этом коснутся как парковок бесплатных, так и платных.