В Белгороде хотят разрешить сдирать на парковках закрывающие номера машин наклейки

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Внести изменения предлагают в решение совета депутатов от 2014 года «Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок». Согласно им, сотрудники следящих за эксплуатацией парковок учреждений будут иметь право сдирать с автомобильных номеров наклейки и другие материалы, затрудняющие прочтение. Изменения при этом коснутся как парковок бесплатных, так и платных.
Важно отметить, что действия, направленные на «освобождение государственных регистрационных знаков транспортных средств, размещённых на парковках, от материалов, устройств, препятствующих или затрудняющих их прочтение и идентификацию» должны быть обязательно записаны на видео и не причинять ущерб имуществу автовладельцев.
На данный момент правки к решению совета депутатов ещё не приняты.
Парковочные места — частый повод для скандалов в Белгороде и области. Так, сегодня белгородцев возмутил «захват» парковки возле здания казначейства.