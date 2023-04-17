В Белгороде горят два гражданских объекта

Posted Сегодня, 21:12
Published Сегодня, 21:12
Modified Сегодня, 21:30
Updated Сегодня, 21:30
В Белгороде и районе горят гражданские объекты. Стало известно о происшествии от главы региона. Он уточнил, что обошлось без пострадавших, а пожар уже ликвидируют оперативные службы. Что послужило причиной возгорания власти уточнять не стали.
В Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идёт ликвидация пожара.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Это уже не первое пасхальное происшествие в Белгородской области. 16 апреля ВСУ атаковали Шебекинский горокруг. В Новой Таволжанке повреждено административное здание птицефабрики и сгорел автомобиль, а в селе Терезовка в жилой дом попал снаряд. Несмотря на это, никто не пострадал.