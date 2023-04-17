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В Белгороде горят два гражданских объекта

16 апреля 2023, 21:12
Фото: Bel.ru
О пожаре в областном центре и районе сообщил Вячеслав Гладков. Причины происшествия губернатор уточнять не стал.
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Пожар

В Белгороде и районе горят гражданские объекты. Стало известно о происшествии от главы региона. Он уточнил, что обошлось без пострадавших, а пожар уже ликвидируют оперативные службы. Что послужило причиной возгорания власти уточнять не стали.

В Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идёт ликвидация пожара.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Это уже не первое пасхальное происшествие в Белгородской области. 16 апреля ВСУ атаковали Шебекинский горокруг. В Новой Таволжанке повреждено административное здание птицефабрики и сгорел автомобиль, а в селе Терезовка в жилой дом попал снаряд. Несмотря на это, никто не пострадал.

Во время обстрела пострадала белгородская птицефабрика
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#Артем Черненко#Пожар#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Чп
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