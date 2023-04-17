В Белгороде горят два гражданских объекта

Это уже не первое пасхальное происшествие в Белгородской области. 16 апреля ВСУ атаковали Шебекинский горокруг. В Новой Таволжанке повреждено административное здание птицефабрики и сгорел автомобиль, а в селе Терезовка в жилой дом попал снаряд. Несмотря на это, никто не пострадал.