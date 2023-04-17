В автобусах Белгорода появились тревожные кнопки Росгвардии

Росгвардия проследит за безопасностью в общественном транспорте в Белгороде. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Единой транспортной компанией (ЕТК). 195 автобусов, курсирующих в Белгородской агломерации, оборудовали кнопками тревожной сигнализации.



По словам руководителя службы безопасности ЕТК Михаила Вендина, в общественном транспорте иногда бывают неприятные ситуации. Например, конфликты между пассажирами, нарушение общественного порядка нетрезвыми людьми, подозрительные предметы в салоне. Водители и кондукторы не всегда могут справиться с этими проблемами.



Для решения ситуации автобусы оборудовали системой позиционирования и кнопкой тревожной сигнализации. Если в общественном транспорте что-то случится, водитель или кондуктор может вызвать группу задержания вневедомственной охраны. Сигнал с точным местоположением автобуса будет передан через систему «ПАК-ВсМК», после чего экипаж Росгвардии приедет на место.



На данный момент более 1000 транспортных средств в Белгородской области имеют кнопки тревожной сигнализации. Среди них 253 единицы общественного транспорта (включая 58 трамваев в Старом Осколе), 676 школьных автобусов и 190 карет скорой помощи.