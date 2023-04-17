«Уже случились трагедии». Гладков поручил защитить белгородцев от бродячих собак

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Как заявил сегодня во время оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков, безнадзорные животные и рост их количества на улицах — то, что его волнует. Губернатор отметил, что кончиться подобное может даже гибелью людей.
С учётом того, что случились трагедии в отдельных регионах, когда от покусов собак погибли люди. Сегодня внимательно рассмотрим вопрос: проблема не только с обеспечением законодательства, но есть и вопрос, который стоит на особом контроле — вопрос физической защиты людей.
Вячеслав Гладков
Вероятно, Гладков имел в виду трагедию в Оренбурге: там на прогулке возле гаражей из-за нападения бродячих собак погиб восьмилетний мальчик. По предварительным данным, ребёнка загрызли, возбуждено уголовное дело.
Напомним, что не так давно прокуратура заинтересовалась историей с бродячими собаками у детсада под Белгородом. При этом опасения местных жителей оправданны, ведь с начала 2023 года в Белгородской области выявили 15 случаев бешенства у собак.