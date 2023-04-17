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«Уже случились трагедии». Гладков поручил защитить белгородцев от бродячих собак

17 апреля 2023, 06:29
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил правительству разработать вопрос защиты людей от бездомных собак, изучив опыт других регионов, где трагедии уже случились.

Как заявил сегодня во время оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков, безнадзорные животные и рост их количества на улицах — то, что его волнует. Губернатор отметил, что кончиться подобное может даже гибелью людей.

С учётом того, что случились трагедии в отдельных регионах, когда от покусов собак погибли люди. Сегодня внимательно рассмотрим вопрос: проблема не только с обеспечением законодательства, но есть и вопрос, который стоит на особом контроле — вопрос физической защиты людей.
Вячеслав Гладков

Вероятно, Гладков имел в виду трагедию в Оренбурге: там на прогулке возле гаражей из-за нападения бродячих собак погиб восьмилетний мальчик. По предварительным данным, ребёнка загрызли, возбуждено уголовное дело.

Напомним, что не так давно прокуратура заинтересовалась историей с бродячими собаками у детсада под Белгородом. При этом опасения местных жителей оправданны, ведь с начала 2023 года в Белгородской области выявили 15 случаев бешенства у собак.

Прокуратура заинтересовалась историей с бродячими собаками у детсада под Белгородом
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#Артем Черненко#Бездомные собаки#Бродячие собаки#Нападение#Трагедия#Общество#Губернатор#Белгородская область#Оренбург#Вячеслав Гладков
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