Треть подвальных помещений в Белгороде оказались непригодны для оборудования укрытий

Напомним, ранее городская администрация разослала письма бизнесменам с просьбой защитить предприятия. В укрытиях должно быть не менее двух выходов, потолки должны быть не ниже 1,7 метра, а использовать можно только подвалы ниже уровня грунтовых вод при надёжной гидроизоляции.