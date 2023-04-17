Треть подвальных помещений в Белгороде оказались непригодны для оборудования укрытий

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:58
По словам Лебедева, для обеспечения населения безопасными местами на территории Белгорода провели комплекс мероприятий по созданию системы укрытий. На первом этапе провели масштабную комиссионную проверку всех подвалов города. Из 3240 осмотренных возможных укрытий в многоэтажках и хозсубъектах пригодными оказались 2011 помещений.
На втором этапе приступили к документальному оформлению обеспечения доступа в эти помещения и поддержания их в готовности. Каждому балансодержателю подвалов, которые пригодны для укрытий, вручили мобилизационное задание.
Третий этап — нанесение и монтаж указателей. Всего было изготовлено 18 тысяч указателей и 3600 паспортов укрытий (трафареты, наклейки и таблички).
Напомним, ранее городская администрация разослала письма бизнесменам с просьбой защитить предприятия. В укрытиях должно быть не менее двух выходов, потолки должны быть не ниже 1,7 метра, а использовать можно только подвалы ниже уровня грунтовых вод при надёжной гидроизоляции.