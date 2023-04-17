Стало известно, где в Белгородской области могут возникнуть проблемы с ТВ-вещанием

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
В период с 17 по 23 апреля в некоторых районах региона запланированы кратковременные отключения телерадиовещания. На станциях проведут профилактические и другие плановые работы.
17 апреля отключения возможны в Белгороде в период с 02:00 до 11:00 в программах РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк». В этот же день работы запланированы в Валуйках с 02:00 до 11:00 на РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», а также в Старом Осколе (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ»).
18 апреля с 10:00 до 16:00 — в Новоуколово Красненского района. 20 апреля вещание отключат в Ивановке Ровеньского района (10:00 — 16:00), 21 апреля — в Замостье Грайворонского горокруга на аналогичный период. В этих случаях запланированы отключения РТРС-1, РТРС-2.
Некоторые работы могут отменить или перенести в зависимости от погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.