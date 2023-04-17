Стало известно, где в Белгородской области могут возникнуть проблемы с ТВ-вещанием

17 апреля отключения возможны в Белгороде в период с 02:00 до 11:00 в программах РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк». В этот же день работы запланированы в Валуйках с 02:00 до 11:00 на РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», а также в Старом Осколе (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ»).