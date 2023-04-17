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«Смотрю с болью!» Гладков — об отделке ЦМИ «горе-строителями» в Белгородской области

17 апреля 2023, 08:39
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что строительство в Белгородской области всё ещё на низком уровне. Так, глава региона не доволен отделкой здания ЦМИ, на котором работает «горе-строитель».

По словам Вячеслава Гладкова, область тратит на ремонт и строительство огромные деньги, а результат остаётся на низком уровне. Во многом подобное — результат плохой работы белгородских строителей.

До сих пор захожу в ЦМИ — с болью смотрю на качество отделки. И бегает горе-строитель, которые просит дополнительные объёмы: «Дайте мне построить!» А его и близко допускать нельзя к бюджетным объектам. И у нас такого — большое количество. Вспомнить только ФАПы злосчастные. 
Вячеслав Гладков

Кроме того, глава региона предложил «воспитывать» белгородских строителей путём привлечения экспертов из других субъектов РФ.

Зачем работать с теми, кто не хочет выполнять качественно работу? Не хотят наши белгородцы — будем обращаться к другим. Для того, чтобы не останавливать стройку, будем приглашать сторонних и параллельно воспитывать своих. А так сил уже никаких нет.
Вячеслав Гладков

Губернатор в целом остался недоволен работой строителей региона. Также Гладков напомнил, что во многом плохое состояние дел этой сферы — вина ныне обвиняемого в коррупции экс-гамгубернатора Евгения Глаголева.

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#Артем Черненко#Строительство#Отделка#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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