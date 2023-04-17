«Смотрю с болью!» Гладков — об отделке ЦМИ «горе-строителями» в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
По словам Вячеслава Гладкова, область тратит на ремонт и строительство огромные деньги, а результат остаётся на низком уровне. Во многом подобное — результат плохой работы белгородских строителей.
До сих пор захожу в ЦМИ — с болью смотрю на качество отделки. И бегает горе-строитель, которые просит дополнительные объёмы: «Дайте мне построить!» А его и близко допускать нельзя к бюджетным объектам. И у нас такого — большое количество. Вспомнить только ФАПы злосчастные.
Вячеслав Гладков
Кроме того, глава региона предложил «воспитывать» белгородских строителей путём привлечения экспертов из других субъектов РФ.
Зачем работать с теми, кто не хочет выполнять качественно работу? Не хотят наши белгородцы — будем обращаться к другим. Для того, чтобы не останавливать стройку, будем приглашать сторонних и параллельно воспитывать своих. А так сил уже никаких нет.
Вячеслав Гладков
Губернатор в целом остался недоволен работой строителей региона. Также Гладков напомнил, что во многом плохое состояние дел этой сферы — вина ныне обвиняемого в коррупции экс-гамгубернатора Евгения Глаголева.