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РЖД не спешат ставить точку в споре с белгородцами из-за долгов за отопление

17 апреля 2023, 10:01
Фото: группа «Приёмная депутата-коммуниста Долговой Е.С.» ВК

С белгородцев вновь попытаются взыскать задолженность за тепло спустя пять лет

РЖД требовали с жителей Разумного заплатить по счетам за отопление, хотя исковые сроки по претензиям уже истекли. В дело вмешалась транспортная прокуратура. Её решение компания пыталась оспорить через суд, однако последний отказал. Но на этом дело не закончилось, сообщила депутат Екатерина Долгова.
Сюжет
Суд

История с долгами по отоплению у жителей Разумного получила продолжение. Суд отказал РЖД в требованиях по взысканию задолженности с белгородцев. Как сообщила депутат Екатерина Долгова, организация намерена обратиться в кассационный суд с требованием отменить представление транспортной прокуратуры Белгородской области. Жители же готовы продолжать отстаивать свои права.

РЖД обратились в арбитражный суд 15 февраля и потребовали отменить представление транспортной прокуратуры. Дело в том, что ранее надзорное ведомство поддержало белгородцев в споре с РЖД по долгам за отопление. Напомним, что жителям Разумного пришли платёжные квитанции спустя пять лет.

Интересно, что сумма долгов у некоторых разуменцев превысила 20 тыс. рублей. При этом многие жители уже давно перешли на индивидуальное отопление. Ведомство тогда внесло представление в адрес начальника Белгородского территориального участка Филиала ОАО «РЖД».

Как сообщалось ранее, жители улиц Берёзовой и Станционной в Разумном получили счета за период с октября 2017 года по март 2018 года. О долгах их никто не информировал в течение трёх лет, хотя это положено по закону.

До этого местные жители уже жаловались на оказание услуги. Дело в том, что людям пришлось платить за отопление ещё с июля, хотя по факту услугу начали предоставлять в октябре в 2020 году. По итогам проверки им сделали перерасчёт платежей.

Транспортная прокуратура поддержала белгородцев в споре с РЖД по долгам за отопление
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#Белгородская область#Белгородский район#Екатерина Долгова#Суд#Общество#Отопление#Ржд#Наталья Корявых#Задолженность#Разумное
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