РЖД не спешат ставить точку в споре с белгородцами из-за долгов за отопление

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
История с долгами по отоплению у жителей Разумного получила продолжение. Суд отказал РЖД в требованиях по взысканию задолженности с белгородцев. Как сообщила депутат Екатерина Долгова, организация намерена обратиться в кассационный суд с требованием отменить представление транспортной прокуратуры Белгородской области. Жители же готовы продолжать отстаивать свои права.
РЖД обратились в арбитражный суд 15 февраля и потребовали отменить представление транспортной прокуратуры. Дело в том, что ранее надзорное ведомство поддержало белгородцев в споре с РЖД по долгам за отопление. Напомним, что жителям Разумного пришли платёжные квитанции спустя пять лет.
Интересно, что сумма долгов у некоторых разуменцев превысила 20 тыс. рублей. При этом многие жители уже давно перешли на индивидуальное отопление. Ведомство тогда внесло представление в адрес начальника Белгородского территориального участка Филиала ОАО «РЖД».
Как сообщалось ранее, жители улиц Берёзовой и Станционной в Разумном получили счета за период с октября 2017 года по март 2018 года. О долгах их никто не информировал в течение трёх лет, хотя это положено по закону.
До этого местные жители уже жаловались на оказание услуги. Дело в том, что людям пришлось платить за отопление ещё с июля, хотя по факту услугу начали предоставлять в октябре в 2020 году. По итогам проверки им сделали перерасчёт платежей.