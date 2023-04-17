«Откройте шаурму»: курский чиновник предложил решить проблему с бездомными собаками

Дело в том, что на глазах мужчины собаки едва не разорвали 4-летнего ребёнка. И это далеко не первый подобный случай в соседнем регионе. Жительница области по имени Елена поделилась, что собаки бросались как на её детей, так и на неё саму. Ещё одна местная жительница рассказала, что собака напала на её дочь около подъезда и прокусила девочке два пальца. Пострадавшая попала в больницу.