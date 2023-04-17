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«Откройте шаурму»: курский чиновник предложил решить проблему с бездомными собаками

17 апреля 2023, 11:04
Фото: 1MI
Куряне жалуются на проблему с бездомными собаками, однако не могут дождаться необходимой помощи для решения вопроса. Тем временем псы уже нападали на детей. Подробности сообщают «Курские известия».

Курский чиновник предложил открыть шаурмичную, чтобы решить проблему с бездомными собаками. По поводу бездомных животных к главе посёлка имени Карла Либкнехта Курчатовского района обратился местный житель. Ответ его не устроил. Разговор мужчина записал на видео и опубликовал в соцсетях.

«Я пришёл с просьбой. Я понимаю: может, это была шутка. Я его уважаю, он хороший парень, из порядочной семьи, но факт в том, что я пришёл с проблемой. Просто там настолько привыкли — на эти проблемы нулевое внимание», — делится курянин.

Дело в том, что на глазах мужчины собаки едва не разорвали 4-летнего ребёнка. И это далеко не первый подобный случай в соседнем регионе. Жительница области по имени Елена поделилась, что собаки бросались как на её детей, так и на неё саму. Ещё одна местная жительница рассказала, что собака напала на её дочь около подъезда и прокусила девочке два пальца. Пострадавшая попала в больницу.

Редакция обратилась в прокуратуру. В надзорном ведомстве пояснили, что в Курчатовском районе на момент нападения собак на подростка не был заключён контракт на отлов бездомных собак. В связи с этим в адрес главы посёлка направили представление и поручили заключить необходимый контракт.

Госзакупку провели 28 февраля. Контракт могли бы заключить и раньше, но «между администрациями региона и района были неразрешённые вопросы». Что до высказываний главы посёлка, то глава Курчатовского района рассказал, что ролик смонтирован из видео, размещённого в соцсетях ещё летом 2021 года. Тогда провели проверку и дали ситуации необходимую оценку.

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#Наталья Корявых#Курская область#Происшествия#Собаки#Бездомные собаки#Бродячие собаки#Чиновники#Шаверма#Черноземье
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