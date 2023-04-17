«Откройте шаурму»: курский чиновник предложил решить проблему с бездомными собаками

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Курский чиновник предложил открыть шаурмичную, чтобы решить проблему с бездомными собаками. По поводу бездомных животных к главе посёлка имени Карла Либкнехта Курчатовского района обратился местный житель. Ответ его не устроил. Разговор мужчина записал на видео и опубликовал в соцсетях.
«Я пришёл с просьбой. Я понимаю: может, это была шутка. Я его уважаю, он хороший парень, из порядочной семьи, но факт в том, что я пришёл с проблемой. Просто там настолько привыкли — на эти проблемы нулевое внимание», — делится курянин.
Дело в том, что на глазах мужчины собаки едва не разорвали 4-летнего ребёнка. И это далеко не первый подобный случай в соседнем регионе. Жительница области по имени Елена поделилась, что собаки бросались как на её детей, так и на неё саму. Ещё одна местная жительница рассказала, что собака напала на её дочь около подъезда и прокусила девочке два пальца. Пострадавшая попала в больницу.
Редакция обратилась в прокуратуру. В надзорном ведомстве пояснили, что в Курчатовском районе на момент нападения собак на подростка не был заключён контракт на отлов бездомных собак. В связи с этим в адрес главы посёлка направили представление и поручили заключить необходимый контракт.
Госзакупку провели 28 февраля. Контракт могли бы заключить и раньше, но «между администрациями региона и района были неразрешённые вопросы». Что до высказываний главы посёлка, то глава Курчатовского района рассказал, что ролик смонтирован из видео, размещённого в соцсетях ещё летом 2021 года. Тогда провели проверку и дали ситуации необходимую оценку.