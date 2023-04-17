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Обстрелы и пожары, бездомных собак и Глаголева обсуждали белгородцы в понедельник

17 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Белгородская область несколько раз попала под обстрел, Гладков поручил защитить жителей региона от бездомных собак, а Глаголева назвали разрушителем проектирования в регионе.

Пожары и обстрелы

В ночь на 17 апреля под Белгородом вспыхнули два крупных пожара. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что это связано с действиями ВСУ, однако подробностями делиться не стал, поскольку «информация будет поступать и нашим врагам».

За день регион неоднократно попадал под обстрелы. Около полудня ВСУ атаковали посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Загорелось сенохранилище на местной ферме. Никто не пострадал.

Позже ВСУ с беспилотника обстреляли хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. Сообщалось, что повреждения получил жилой дом. Также под обстрелом был Муром в Шебекинском горокруге. Снаряд полностью разрушил жилой дом, повреждено ещё три.

Кроме того, под обстрелами были Ленинский в Шебекинском горокруге, Тишанка в Волоконовском районе, и трижды — Сподарюшино в Грайворонском округе. При обстреле последнего пострадали два дома.

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Бездомные псы

Вячеслав Гладков поручил решить проблему с бездомными собаками, поскольку в других регионах «уже случились трагедии». Губернатор потребовал, чтобы областное правительство изучило их опыт.

Как считает чиновник, рост количества безнадзорных животных может привести в том числе к гибели человека. В связи с этим важно рассмотреть вопрос физической защиты людей.

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Разрушитель проектирования

Губернатор Вячеслав Гладков назвал Евгения Глаголева разрушителем проектирования в Белгородской области. Глава региона обратил внимание на проблемы строительства, и это, по мнению Гладкова, — отголоски плохой работы бывшего замгубернатора.

Как заявил глава региона, проектирование было фактически разрушено. Пока Владимиру Базарову и Оксане Козлитиной не удалось восстановить эту работу, заключил чиновник.

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