Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В ночь на 17 апреля под Белгородом вспыхнули два крупных пожара. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что это связано с действиями ВСУ, однако подробностями делиться не стал, поскольку «информация будет поступать и нашим врагам».
За день регион неоднократно попадал под обстрелы. Около полудня ВСУ атаковали посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Загорелось сенохранилище на местной ферме. Никто не пострадал.
Позже ВСУ с беспилотника обстреляли хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. Сообщалось, что повреждения получил жилой дом. Также под обстрелом был Муром в Шебекинском горокруге. Снаряд полностью разрушил жилой дом, повреждено ещё три.
Кроме того, под обстрелами были Ленинский в Шебекинском горокруге, Тишанка в Волоконовском районе, и трижды — Сподарюшино в Грайворонском округе. При обстреле последнего пострадали два дома.
Вячеслав Гладков поручил решить проблему с бездомными собаками, поскольку в других регионах «уже случились трагедии». Губернатор потребовал, чтобы областное правительство изучило их опыт.
Как считает чиновник, рост количества безнадзорных животных может привести в том числе к гибели человека. В связи с этим важно рассмотреть вопрос физической защиты людей.
Губернатор Вячеслав Гладков назвал Евгения Глаголева разрушителем проектирования в Белгородской области. Глава региона обратил внимание на проблемы строительства, и это, по мнению Гладкова, — отголоски плохой работы бывшего замгубернатора.
Как заявил глава региона, проектирование было фактически разрушено. Пока Владимиру Базарову и Оксане Козлитиной не удалось восстановить эту работу, заключил чиновник.