На Кубани до сих пор ищут скрывающуюся с сыном белгородку

Posted 17 апреля 2023, 12:42
Published 17 апреля 2023, 12:42
Modified 17 апреля 2023, 12:44
Updated 17 апреля 2023, 12:44
На Кубани до сих пор разыскивают белгородку, которая увезла сына из Белгородской области. Их ищут с лета прошлого года. 11-летний мальчик по решению суда должен жить с отцом, однако мать забрала мальчика и скрывается.
Белгородские приставы ищут 31-летнюю Светлану Шамборскую. Известно, что женщина с 2020 года проживает на съёмной квартире в Краснодарском крае вместе с сыном. Сама Светлана родом из Хабаровска, однако зарегистрирована в Белгородской области.
Как уточняют приставы, среди особых примет белгородки — татуировка в виде волка на левом предплечье. Что касается её сына Никиты, то рост мальчика выше среднего, телосложение худощавое, глаза карие, волосы русые. Также указано, что у ребёнка левое веко по сравнению с правым немного опущено.
Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Никиты и его матери, просят обращаться к приставам по телефону 8-903-884-45-80. Телефон дежурной части: 73-25-03.