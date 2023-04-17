На Кубани до сих пор ищут скрывающуюся с сыном белгородку

Сюжет Суд

В 2020 году женщина увезла сына из Белгородской области в Краснодарский край. При этом по решению суда ребёнок должен жить с отцом, сообщили в региональном УФССП.

На Кубани до сих пор разыскивают белгородку, которая увезла сына из Белгородской области. Их ищут с лета прошлого года. 11-летний мальчик по решению суда должен жить с отцом, однако мать забрала мальчика и скрывается. Белгородские приставы ищут 31-летнюю Светлану Шамборскую. Известно, что женщина с 2020 года проживает на съёмной квартире в Краснодарском крае вместе с сыном. Сама Светлана родом из Хабаровска, однако зарегистрирована в Белгородской области. Как уточняют приставы, среди особых примет белгородки — татуировка в виде волка на левом предплечье. Что касается её сына Никиты, то рост мальчика выше среднего, телосложение худощавое, глаза карие, волосы русые. Также указано, что у ребёнка левое веко по сравнению с правым немного опущено. Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Никиты и его матери, просят обращаться к приставам по телефону 8-903-884-45-80. Телефон дежурной части: 73-25-03. Белгородка забрала ребёнка у отца и скрывается в Краснодарском крае Узнать подробнее Читайте также: В Белгороде с 8 апреля ищут 24-летнюю девушку В Белгородской области ищут пропавшую 7 апреля женщину