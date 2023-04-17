На фасаде здания ФСБ в Белгороде появятся мемориальные доски

Как следует из документов, таблички на фасаде школы №33 появятся в честь Героев Советского Союза Ивана Кожемякина и Андрея Черникова. Такие же таблички установят в память о Героях Советского Союза Григории Добрунове и Иване Гнездилове. Они должны появиться на фасаде «Центра образования №1».