На фасаде здания ФСБ в Белгороде появятся мемориальные доски

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Память шестерых человек планируют увековечить в Белгороде. Памятные таблички хотят установить в честь Героев России и Героев Советского Союза. Их собираются закрепить на фасаде нескольких зданий.
Как следует из документов, таблички на фасаде школы №33 появятся в честь Героев Советского Союза Ивана Кожемякина и Андрея Черникова. Такие же таблички установят в память о Героях Советского Союза Григории Добрунове и Иване Гнездилове. Они должны появиться на фасаде «Центра образования №1».
Также указано, что в планах — увековечить память награждённого орденом Мужества Александра Журавлёва и Героя России Антона Копейкина. Памятные таблички в их честь собираются установить на фасаде здания белгородского УФСБ.