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На фасаде здания ФСБ в Белгороде появятся мемориальные доски

17 апреля 2023, 12:51
Фото: 1MI

В Белгороде планируют увековечить память шестерых человек

В областном центре планируют установить памятные таблички в честь Героев Советского Союза и России, следует из проекта решения горсовета.

Память шестерых человек планируют увековечить в Белгороде. Памятные таблички хотят установить в честь Героев России и Героев Советского Союза. Их собираются закрепить на фасаде нескольких зданий.

Как следует из документов, таблички на фасаде школы №33 появятся в честь Героев Советского Союза Ивана Кожемякина и Андрея Черникова. Такие же таблички установят в память о Героях Советского Союза Григории Добрунове и Иване Гнездилове. Они должны появиться на фасаде «Центра образования №1».

Также указано, что в планах — увековечить память награждённого орденом Мужества Александра Журавлёва и Героя России Антона Копейкина. Памятные таблички в их честь собираются установить на фасаде здания белгородского УФСБ.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Мемориальные доски#Память#Горсовет#Здания
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