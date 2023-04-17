Мэрия подала в суд на установивших во дворе многоэтажки забор белгородцев

Posted 17 апреля 2023, 12:34
Published 17 апреля 2023, 12:34
Modified 17 апреля 2023, 12:36
Updated 17 апреля 2023, 12:36
Управдома на Гагарина, 27 Анна Бравко получила из мэрии исковое заявление с требованием освободить «самовольно занятую и используемую часть земельного участка». Речь идёт о двух метрах забора, который жители дома установили у себя во дворе.
Обязать Бравко Анну Анатольевну демонтировать металлические опоры, расположенные на земельном участке, принадлежащем на праве собственности городскому округу «Город Белгород».
исковое заявление
При этом женщина утверждает, что если снести эти два метра, то между детским садиком и забором образуется пространство: оно не будет освещено, там будет копиться мусор и прорастут сорняки. Бравко не понимает — кому это нужно и для чего это делается? Тем более, что жители дома уже обращались с предложением взять на себя ответственность по уходу за этим участком.
Главное, что якобы про незаконные два метра администрация решила только в январе 2023, в то время как на момент выдачи разрешения 15 августа всё было законно.
Анна Бравко
Важно отметить, что ранее Анна Бравко получила разрешение на строительство забора от департамента по развитию городских территорий мэрии. Но через время женщине пришло уже другое письмо из комитета земельных и имущественных отношений горадминистрации: там почему-то сочли, что установка забора имеет «признаки самовольного занятия и использования земельного участка без предусмотренных законодательством РФ прав».
У нас есть разрешение, выданное этой же администрацией. Что незаконного? У нас есть законный документ, выданный органом администрации о том, что мы можем это делать, согласовав с ними всё. Тут же они подают нам документ-предписание: либо добровольно сносим, либо в судебном порядке. Сказать, что забор мы установили незаконно, мы не можем — законность установить должен суд. И администрация подала на нас в суд.
Анна Бравко
Женщина недоумевает: по её словам, она и собственники хотят привести территорию дома в порядок, но вместо этого им «бьют по рукам». Изначально, как заявляет Бравко, забор устанавливали для того, чтобы огородить многоэтажку и дворик от периодически заходящих наркоманов, алкоголиков и маргиналов. Но установленное ограждение не понравилось жителям соседнего дома: начались различные жалобы на разные якобы мешающие комфортной жизни явления.
Мы хотим создать зелёный микрорайончик в городе, но по жалобе одного человека мы не сможем этого сделать. За две недели было высажено более 150 кустов ели, можжевельников, четыре туи, кусты роз и много других цветов. За свои средства и своими силами! Администрация же любыми способами либо не даёт нам ответ, либо не идёт навстречу, либо не записывает на приём. Права жильцов четырёх домов попраны в угоду одной жалобщице, которая, имея беспрепятственный доступ через калитку, не останавливается.
Анна Бравко
Управдома продолжает писать мэру Белгорода Валентину Демидову в социальные сети с просьбой помочь разобраться в ситуации. Глава администрации каждый раз отвечает, что «нужно время», и что он обязательно «выяснит, в чём дело».
В то же время «заборная война» может изменить правила благоустройства в Белгороде. Так, горсовет предложил разрешить ограждать многоэтажки, «земельные участки, находящиеся в собственности физических и юридических лиц» и земли общего пользования.