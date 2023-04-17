Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Изображение материала

Лучшую инициативу по развитию Белгорода оценят в 1,1 млн рублей

17 апреля 2023, 11:50
Фото: 1MI
Именно такую сумму получит победитель конкурса «Белгород меняется» на реализацию проекта. В общей сложности предусмотрено четыре призовых места, следует из распоряжения городской администрации.

В Белгороде определят лучшую инициативу по развитию территорий. Мэрия анонсировала проведение конкурса «Белгород меняется» в период с 17 апреля по 17 мая. Всего определят четырёх победителей.

За первое место положено 1,1 млн рублей на реализацию проекта, за второе место — 900 тыс. рублей, за третье и четвёртое — 800 тыс. и 700 тыс. рублей соответственно. Финансирование расходов возложили на комитет финансов и бюджетных отношений.

Напомним, в прошлом году в конкурсе победил проект «Дом, где нас слышат» по созданию инклюзивной площадки для глухих и слабослышащих. Сделать площадку планировали на территории управы № 11 «Ботанический сад».

В Белгороде появится инклюзивная площадка для глухих
Узнать подробнее
Читайте также:
Чебурашка может появиться в сквере возле детской поликлиники в БелгородеФонтан и велопешеходные зоны на Центральном пляже в Белгороде появятся к августуВ Белгороде откроют тренировочную квартиру для молодёжи с аутизмом
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Конкурс#Победители#Мэрия#Финансирование
Подпишитесь
ВСУ обстреляли с беспилотника хутор в Белгородской области, есть разрушения
Сегодня, 12:17
«Уже случились трагедии». Гладков поручил защитить белгородцев от бродячих собак
Сегодня, 06:29
Ферма попала под обстрел в Белгородской области
Сегодня, 08:50
Белгородэнерго реконструирует сети в 28 населенных пунктах области
Сегодня, 11:30
Стоянку BMW не занимать: белгородцев возмутил «захват» парковки возле казначейства
Сегодня, 10:14
Гладков: Евгений Глаголев разрушил проектирование в Белгородской области
Сегодня, 07:29