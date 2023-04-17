Лучшую инициативу по развитию Белгорода оценят в 1,1 млн рублей

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В Белгороде определят лучшую инициативу по развитию территорий. Мэрия анонсировала проведение конкурса «Белгород меняется» в период с 17 апреля по 17 мая. Всего определят четырёх победителей.
За первое место положено 1,1 млн рублей на реализацию проекта, за второе место — 900 тыс. рублей, за третье и четвёртое — 800 тыс. и 700 тыс. рублей соответственно. Финансирование расходов возложили на комитет финансов и бюджетных отношений.
Напомним, в прошлом году в конкурсе победил проект «Дом, где нас слышат» по созданию инклюзивной площадки для глухих и слабослышащих. Сделать площадку планировали на территории управы № 11 «Ботанический сад».