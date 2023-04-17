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Конкурс «Смарт Диалог» объединит лучшие управленческие практики страны

17 апреля 2023, 13:41
Фото: 1MI
Начался приём заявок на конкурс лучших управленческих практик "Смарт Диалог". В рамках конкурса эксперты будут оценивать эффективные решения в области здравоохранения, социальной политики и образования.

Заявки на конкурс можно подавать до 18 июня на сайте платформы "Смартека". Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив и АНО "Диалог Регионы" при поддержке Минздрава, Минтруда и Минпросвещения России, пишет interfax-russia.ru.

Генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак подчеркнул, что отобранные управленческие решения помогут властям ответить на запросы общества и выявить новые возможности для развития субъектов.

Владимир Табак добавил, что каждый регион может стать драйвером развития государства, используя успешные управленческие практики своих соседей и делиться своим опытом. Цель конкурса - найти лучшие управленческие решения и распространить их, чтобы каждый гражданин смог почувствовать реальные изменения в лучшую сторону.

Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что конкурс поможет найти новые инициативы, которые улучшат качество жизни россиян и помогут решить бытовые и насущные проблемы.

На конкурсе будут представлены уже реализованные проекты в рамках национальных проектов "Здравоохранение", "Демография", "Образование" и "Цифровая экономика". Победители будут определены в 13 номинациях. Лучшие практики будут вынесены на общественное голосование, чтобы жители выбрали решения, которые хотели бы увидеть у себя в регионе.

По данным "Диалога", в 2022 году через интернет поступило более 780 тысяч обращений по темам здравоохранения, образования и социальной политики. Эти сферы регулярно входят в топ-10 тематик обращений граждан.

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