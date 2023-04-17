Конкурс «Смарт Диалог» объединит лучшие управленческие практики страны

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Заявки на конкурс можно подавать до 18 июня на сайте платформы "Смартека". Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив и АНО "Диалог Регионы" при поддержке Минздрава, Минтруда и Минпросвещения России, пишет interfax-russia.ru.
Генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак подчеркнул, что отобранные управленческие решения помогут властям ответить на запросы общества и выявить новые возможности для развития субъектов.
Владимир Табак добавил, что каждый регион может стать драйвером развития государства, используя успешные управленческие практики своих соседей и делиться своим опытом. Цель конкурса - найти лучшие управленческие решения и распространить их, чтобы каждый гражданин смог почувствовать реальные изменения в лучшую сторону.
Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что конкурс поможет найти новые инициативы, которые улучшат качество жизни россиян и помогут решить бытовые и насущные проблемы.
На конкурсе будут представлены уже реализованные проекты в рамках национальных проектов "Здравоохранение", "Демография", "Образование" и "Цифровая экономика". Победители будут определены в 13 номинациях. Лучшие практики будут вынесены на общественное голосование, чтобы жители выбрали решения, которые хотели бы увидеть у себя в регионе.
По данным "Диалога", в 2022 году через интернет поступило более 780 тысяч обращений по темам здравоохранения, образования и социальной политики. Эти сферы регулярно входят в топ-10 тематик обращений граждан.