Конкурс «Смарт Диалог» объединит лучшие управленческие практики страны

На конкурсе будут представлены уже реализованные проекты в рамках национальных проектов "Здравоохранение", "Демография", "Образование" и "Цифровая экономика". Победители будут определены в 13 номинациях. Лучшие практики будут вынесены на общественное голосование, чтобы жители выбрали решения, которые хотели бы увидеть у себя в регионе.