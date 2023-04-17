Как сейчас выглядит детский лагерь «Бригантина Белогорья» в Крыму

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
По данным чиновника, на сегодняшний день строительная готовность по благоустройству на объекте составляет 85%. На территории лагеря уже установили верёвочный город и декоративные элементы малых архитектурных форм. Завершить работы должны до 1 мая.
Фасад санатория обшивают натуральным камнем. Готовность составляет 90%. Работы должны быть закончены 24 апреля.
Внутренние работы в спальном корпусе завершены на 95%. Столько же процентов по выполнению работ в бассейне и столовой.
Немного отстаёт по темпам лечебный корпус. Там работы выполнены на 80%.
Строительная готовность пляжной зоны — 40%. Завершить работы должны до 1 мая.
Отдельно стоящее здание изолятора, по которому изначально не было решения о капремонте, готово на 30%.
Что касается оборудования, оно всё покупается в лизинг. Процедура достаточно сложная. Сейчас заключен контракт на основную мебель — кровати, шкафы, тумбы, мягкий инвентарь. До 31 мая вся мебель и оборудование будет на месте. На сентябрь остаются технотреки и школьное оборудование.
Владимир Базаров