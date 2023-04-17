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Как сейчас выглядит детский лагерь «Бригантина Белогорья» в Крыму

17 апреля 2023, 07:07
Фото: Из оперсовещания правительства области

Белгородский министр показал готовность лагеря «Бригантина Белогорья» в Крыму

Вопрос о готовности детского оздоровительного санатория «Бригантина Белогорья» к летнему сезону рассмотрели в ходе оперсовещания. Подробнее рассказал и показал замгубернатора Владимир Базаров.
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Дети

По данным чиновника, на сегодняшний день строительная готовность по благоустройству на объекте составляет 85%. На территории лагеря уже установили верёвочный город и декоративные элементы малых архитектурных форм. Завершить работы должны до 1 мая.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Фасад санатория обшивают натуральным камнем. Готовность составляет 90%. Работы должны быть закончены 24 апреля.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Внутренние работы в спальном корпусе завершены на 95%. Столько же процентов по выполнению работ в бассейне и столовой.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Немного отстаёт по темпам лечебный корпус. Там работы выполнены на 80%.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Строительная готовность пляжной зоны — 40%. Завершить работы должны до 1 мая.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Отдельно стоящее здание изолятора, по которому изначально не было решения о капремонте, готово на 30%.

Фото: Из оперсовещания правительства области
Что касается оборудования, оно всё покупается в лизинг. Процедура достаточно сложная. Сейчас заключен контракт на основную мебель — кровати, шкафы, тумбы, мягкий инвентарь. До 31 мая вся мебель и оборудование будет на месте. На сентябрь остаются технотреки и школьное оборудование.
Владимир Базаров
Фото: Из оперсовещания правительства области
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