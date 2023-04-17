Гладков рассказал, почему в регионе отменяют не все мероприятия

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
В вечернем прямом эфире к главе региона Вячеславу Гладкову обратился один из жителей. По словам белгородца, на фестивалях большое скопление людей, однако их почему-то не отменяют, как парад Победы или выпускной бал для школьников.
Зато, отметил житель, телевышка каждый день горит разными цветами, привлекая внимание противника. Мужчина предложил губернатору отменить сразу все мероприятия, но главе региона такая идея не понравилась.
Да, мы планировали провести выпускной бал в центре, собрать всех выпускников, позвать «звёзд». В этом году мы этого сделать не можем, но выпускные мероприятия в каждой школе могут быть: решение примут родители, исходя из оперативной обстановки. А отменить фестиваль «Река в цвету» — это значит, выкопать все тюльпаны. На выходных цветы, протяжённостью в два километра, будут радовать жителей в маленьких локациях. Разве можно это сравнить с парадом военной техники?
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области