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Гладков посетил мобилизованных белгородцев в московском госпитале

17 апреля 2023, 18:08
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
По данным губернатора, питание и условия проживания у раненых военнослужащих хорошие.

Сегодня, 17 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил госпиталь в Московской области, где проходят лечение раненые военнослужащие. В их числе и белгородцы, с которыми глава региона встречался в Курской и Воронежской областях.

Губернатор пообщался с военными и проверил условия их проживания.

Раненые, но живые. Благодарят врачей. Питание хорошее. Есть вопросы, которые обсудили, в том числе и выплаты за ранения. Проговорили: есть то, что от нас зависит, есть то, что не зависит, но, как и обещали, будем стараться оказать помощь везде, по каждому вопросу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Раненые#Военный госпиталь#Спецоперация#Мобилизованные#Белгородская область#Московская область#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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