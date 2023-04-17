Гладков посетил мобилизованных белгородцев в московском госпитале

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
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Updated Сегодня, 18:10
Сегодня, 17 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил госпиталь в Московской области, где проходят лечение раненые военнослужащие. В их числе и белгородцы, с которыми глава региона встречался в Курской и Воронежской областях.
Губернатор пообщался с военными и проверил условия их проживания.
Раненые, но живые. Благодарят врачей. Питание хорошее. Есть вопросы, которые обсудили, в том числе и выплаты за ранения. Проговорили: есть то, что от нас зависит, есть то, что не зависит, но, как и обещали, будем стараться оказать помощь везде, по каждому вопросу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области