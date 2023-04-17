Гладков: Евгений Глаголев разрушил проектирование в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Как отметил Вячеслав Гладков, со строительством и проектированием в Белгородской области есть проблемы. Одна из причин — результат работы экс-замгубернатора Евгения Глаголева.
Проектирование у нас было разрушено по понятным причинам: человеком, который уже не занимается этим, находится под следствием. Я сейчас говорю про Глаголева. Фактически оно было разрушено. И не удалось пока Владимиру Базарову и Оксане Козлитиной восстановить эту работу.
Вячеслав Гладков
Таким образом, по словам губернатора, проектирование поставлено «из рук вон плохо».
Напомним, что Евгений Глаголев возглавлял департамент строительства и транспорта Белгородской области с 2016 по 2021 гг. С приходом Вячеслава Гладкова в адрес бывшего чиновника всё чаще стала поступать критика, а в июне 2021 года Глаголева задержали сотрудники ФСБ.
Бывший замгубернатора на данный момент находится в московском СИЗО. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ — до 15 лет тюрьмы). Также ранее сообщалось, что ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ — до семи лет тюрьмы).