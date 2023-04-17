Гладков: Евгений Глаголев разрушил проектирование в Белгородской области

Бывший замгубернатора на данный момент находится в московском СИЗО. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ — до 15 лет тюрьмы). Также ранее сообщалось, что ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ — до семи лет тюрьмы).