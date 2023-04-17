ЕР: Количество площадок «Диктанта Победы» в 2023 году стало рекордным

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Число площадок акции в этом году побило все рекорды — их уже более 22 000. Такой информацией поделился председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, который также координирует проект партии «Историческая память», пишет rostovgazeta.ru.
По словам парламентария, каждый год кратно растет число площадок в регионах. Увеличивается количество граждан, которым интересна история своего Отечества, близки темы подвигов предков и сохранения исторической памяти. Хинштейн подчеркнул актуальность вопросов, включенных в задания диктанта.
В пятерку регионов — лидеров по количеству площадок акции — вошли Ставрополье, Кубань, Подмосковье, Самарская и Тульская области. В этом году более 120 площадок организуют в Донбассе. По словам Хинштейна, привлечение к диктанту граждан новых территорий имеет принципиальную важность.
В мероприятии можно будет участвовать очно или дистанционно, через сайт диктантпобеды.рф. Авторы заданий подготовили для участников 25 вопросов. Двадцать тестов касаются общей военно-исторической тематики, а пять будут связаны с историей региона. Подготовкой второй части занимались представители патриотических общественных движений и историки из 18 стран. В 2023 году в диктанте впервые примет участие Шри-Ланка.
Уже в пятый раз «Диктант Победы» в РФ и за рубежом будут сопровождать активисты движения «Волонтеры Победы». Как сообщается на сайте ER.RU, к мероприятию привлекут примерно 20 тысяч добровольцев. Они также помогут в проведении акции на территориях присоединенных субъектов. Задания этого года включают в себя вопросы о Нюрнбергском процессе, блокаде Ленинграда, борьбе с нацистами в Донбассе. Об этом сообщила председатель движения «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
Акция будет проходить 27 апреля. Ее ключевой площадкой по традиции станет московский Музей Победы.
«До дня проведения „Диктанта Победы“ остается неделя, подготовка к акции в Белгородской области идет полным ходом. В этом году, несмотря на то что количество площадок возросло относительно прошлых лет, немаловажный акцент мы ставим на проведении акции в онлайн-формате. Это касается тех территорий, которые находятся непосредственно на границе. Такой формат позволит обеспечить дополнительную безопасность при проведении диктанта, а те участники, которые все же захотят написать в очном формате, смогут это сделать в более отдаленных от границ муниципальных районах и городских округах», — сказал региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Белгородской области Сергей Боженов.