ЕР: Количество площадок «Диктанта Победы» в 2023 году стало рекордным

«До дня проведения „Диктанта Победы“ остается неделя, подготовка к акции в Белгородской области идет полным ходом. В этом году, несмотря на то что количество площадок возросло относительно прошлых лет, немаловажный акцент мы ставим на проведении акции в онлайн-формате. Это касается тех территорий, которые находятся непосредственно на границе. Такой формат позволит обеспечить дополнительную безопасность при проведении диктанта, а те участники, которые все же захотят написать в очном формате, смогут это сделать в более отдаленных от границ муниципальных районах и городских округах», — сказал региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Белгородской области Сергей Боженов.