Дилетанты и неадекватные указания: проблемы строительства в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Об итогах работы государственного строительного надзора области за 2022 год и о планах на 2023 год рассказал во время оперсовещания начальник управления Сергей Демьянов. Так, им был отмечен ряд проблем: по словам Демьянова, за 45 лет работы он ещё не видел такого резкого снижения профессионального уровня руководителей строительных компаний, как сейчас.
Молодые люди 25-30 лет, не имея образования, руководят стройками. В советской системе подобное было невозможно. Отсюда и негатив идёт — даются неадекватные указания, не соблюдается погодный режим. У нас кровля делается в позднее время осени.
Сергей Демьянов
Гладков потребовал предложений по изменению ситуации. Демьянов предложил ввести обучение для руководителей. Кроме того, на рынок идут некачественные материалы — эту проблему также надо как-то решать, ведь не помогают даже письма в Москву. Но губернатору отчёт чиновника не понравился.
Доклад плохой. Качественный анализ я не услышал. У нас с вами ежедневно идёт контрактация и выполнение объёмов строительных работ на десятки миллиардов рублей. Мне нужен план действий — порассуждать мы все можем. Строители также бессовестно начинают пользоваться: не успела пройти одна госэкспертиза, а они уже ссылаются на то, что была допущена ошибка: «Давайте увеличивать смету, проводить новую экспертизу». Всё это приводит к переплатам и повышению расходов областного бюджета.
Вячеслав Гладков
Гладков предложил Демьянову подойти к нему в течение недели — чтобы обсудить проблемы не в прямом эфире. Кроме того, губернатор поручил своему заму Владимиру Базарову и министру Оксане Козлитиной также обратить внимание на проблему.
Недавно обнаружили в УКСе человека, который к строительству и архитектуре отношения вообще не имеет. Как он туда попал — загадка. Привлекаем людей, у которых нет квалификации, и начинаем ныть. Деньги платим огромные — не получаем качество.
Вячеслав Гладков
Напомним, что с УКСом не так давно случился настоящий скандал с ФАПами: эти объекты планировали сдать ещё в 2022 году, но из-за срыва работ пришлось перенести ввод зданий на год текущий. Это сказалось и на кадровом составе правительства, но с небольшими странностями. Так, выгнанный с планёрки замминистра строительства Губарев через время без проблем возглавил белгородский УКС.