Дилетанты и неадекватные указания: проблемы строительства в Белгородской области

Напомним, что с УКСом не так давно случился настоящий скандал с ФАПами: эти объекты планировали сдать ещё в 2022 году, но из-за срыва работ пришлось перенести ввод зданий на год текущий. Это сказалось и на кадровом составе правительства, но с небольшими странностями. Так, выгнанный с планёрки замминистра строительства Губарев через время без проблем возглавил белгородский УКС.