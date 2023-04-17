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Дилетанты и неадекватные указания: проблемы строительства в Белгородской области

17 апреля 2023, 08:17
Фото: 1MI

Стройками в Белгородской области зачастую руководят молодые люди без образования

Глава регионального стройнадзора на совещании правительства резко прошёлся по проблемам отрасли в Белгородской области. Вячеслав Гладков проблемы признал, но потребовал разработать пути их решения.

Об итогах работы государственного строительного надзора области за 2022 год и о планах на 2023 год рассказал во время оперсовещания начальник управления  Сергей Демьянов. Так, им был отмечен ряд проблем: по словам Демьянова, за 45 лет работы он ещё не видел такого резкого снижения профессионального уровня руководителей строительных компаний, как сейчас.

Молодые люди 25-30 лет, не имея образования, руководят стройками. В советской системе подобное было невозможно. Отсюда и негатив идёт — даются неадекватные указания, не соблюдается погодный режим. У нас кровля делается в позднее время осени.
Сергей Демьянов

Гладков потребовал предложений по изменению ситуации. Демьянов предложил ввести обучение для руководителей. Кроме того, на рынок идут некачественные материалы — эту проблему также надо как-то решать, ведь не помогают даже письма в Москву. Но губернатору отчёт чиновника не понравился.

Доклад плохой. Качественный анализ я не услышал. У нас с вами ежедневно идёт контрактация и выполнение объёмов строительных работ на десятки миллиардов рублей. Мне нужен план действий — порассуждать мы все можем. Строители также  бессовестно начинают пользоваться: не успела пройти одна госэкспертиза, а они уже ссылаются на то, что была допущена ошибка: «Давайте увеличивать смету, проводить новую экспертизу». Всё это приводит к переплатам и повышению расходов областного бюджета.
Вячеслав Гладков

Гладков предложил Демьянову подойти к нему в течение недели — чтобы обсудить проблемы не в прямом эфире. Кроме того, губернатор поручил своему заму Владимиру Базарову и министру Оксане Козлитиной также обратить внимание на проблему.

Недавно обнаружили в УКСе человека, который к строительству и архитектуре отношения вообще не имеет. Как он туда попал — загадка. Привлекаем людей, у которых нет квалификации, и начинаем ныть. Деньги платим огромные — не получаем качество.
Вячеслав Гладков

Напомним, что с УКСом не так давно случился настоящий скандал с ФАПами: эти объекты планировали сдать ещё в 2022 году, но из-за срыва работ пришлось перенести ввод зданий на год текущий. Это сказалось и на кадровом составе правительства, но с небольшими странностями. Так, выгнанный с планёрки замминистра строительства Губарев через время без проблем возглавил белгородский УКС.

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#Общество#УКС#Проблемы#Кадры#Квалификация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Сергей Демьянов#Артем Черненко
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