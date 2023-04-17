Детские площадки в Белгородской области должны отремонтировать за месяц

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В ходе оперсовещания стало известно, что всего за прошедшую неделю белгородцы 180 раз пожаловались на состояние детских площадок. Среди лидеров — жители Белгорода и Старооскольского горокруга.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что ремонт детских площадок должны завершить за месяц. Он также поручил в течение дня провести анализ обращений людей.
Через неделю Константин Полежаев должен доложить о том, как идёт работа, есть ли главы, которые не отреагировали на поручение. После выполненных работ буду обращаться к людям, чтобы они пришли и посмотрели.
Вячеслав Гладков
Напомним, детскую площадку в районе «Русича» в Белгороде обустроят за 8,7 млн рублей. Работы проведут в рамках программы инициативного бюджетирования.