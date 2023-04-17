Денис Буцаев заявил о привлечении 366 млрд рублей через зелёные облигации

Объем инвестиций для создания необходимых мощностей к 2030 году составляет 535 миллиардов рублей, при этом проекты с участием РЭО оцениваются в 465 миллиардов рублей, из которых 366 миллиардов рублей будут привлечены за счет средств от выпуска зеленых облигаций. Два проекта стоимостью 4,5 миллиарда рублей в Тульской и Ленинградской областях уже профинансированы через этот механизм в 2023 году. РЭО планирует предоставить финансирование на общую сумму не менее 100 миллиардов рублей к концу 2024 года, пишет rostovgazeta.ru.