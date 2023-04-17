Денис Буцаев заявил о привлечении 366 млрд рублей через зелёные облигации

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Объем инвестиций для создания необходимых мощностей к 2030 году составляет 535 миллиардов рублей, при этом проекты с участием РЭО оцениваются в 465 миллиардов рублей, из которых 366 миллиардов рублей будут привлечены за счет средств от выпуска зеленых облигаций. Два проекта стоимостью 4,5 миллиарда рублей в Тульской и Ленинградской областях уже профинансированы через этот механизм в 2023 году. РЭО планирует предоставить финансирование на общую сумму не менее 100 миллиардов рублей к концу 2024 года, пишет rostovgazeta.ru.
По словам руководителя департамента инвестиционного развития и фондов РЭО Евгения Барзыкина, до конца апреля планируется вынести на рассмотрение наблюдательного совета РЭО еще пять выпусков на общую сумму 10,5 млрд рублей, которые позволят профинансировать создание объектов в Московской и Ленинградской областях. Общий объем выпуска облигаций в 2023 году оценивается примерно в 60 миллиардов рублей.
На конференции также было представлено исследование рынка финансирования ESG в России, в котором топ-менеджеры ведущих компаний ESG, директора и эксперты в области устойчивого развития, корпоративных финансов и отношений с инвесторами, главы партнерских и финансовых институтов, а также директора по развитию бизнеса делились своим опытом.