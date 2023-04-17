День Победы мы не должны встречать в ямах: Гладков — о ямочном ремонте дорог

Гладков высказался о проведении ямочного ремонта на белгородских дорогах

Доклад в ходе оперсовещания представил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. В настоящий момент в регионе ямочный ремонт выполнен на 75%.

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