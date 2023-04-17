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День Победы мы не должны встречать в ямах: Гладков — о ямочном ремонте дорог

17 апреля 2023, 06:52
Фото: 1MI

Гладков высказался о проведении ямочного ремонта на белгородских дорогах

Доклад в ходе оперсовещания представил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. В настоящий момент в регионе ямочный ремонт выполнен на 75%.

По словам Сергея Евтушенко, на сегодняшний момент ямочный ремонт дорог выполнен на 75% (отремонтировано 197 тыс. кв. м. дорог, в плане — 263 тыс. кв.м).

По Ровеньскому району есть озабоченность. Самое низкое выполнение работ. И Яковлевский горокруг находится второй снизу.
Сергей Евтушенко

Глава Ровеньского района заявила, что выполнить ремонт дорог планируется до 8 мая. Ремонт делает подрядчик, который работает сразу на нескольких объектах.

У нас с вами скоро праздники. Все хотят на праздники прийти на благоустроенные улицы и дороги. Если продлю до 8 мая, 6 мая работы, ничего не изменится. Выходные дни - никто из дорожников работать не будет. День Победы будем встречать опять в ямах, по колено в грязи. Менять не будем. Дорожные работы можно спокойно проводить в течение 24 часов. До 1 мая должны завершить.
Вячеслав Гладков

В Яковлевском горокруге сообщили, что выполнили уже 51% работ, ремонт завершат до 1 мая.

 

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#Ямочный ремонт#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Сергей евтушенко#Алина Харина
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