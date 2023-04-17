Будет ли лагерь «Бригантина Белогорья» в Крыму готов принять детей 5 июня?

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Как отметил губернатор, первая смена детей заезжает в лагерь 5 июня. Но перед этим необходимо провести лицензирование помещений. О текущей ситуации доложил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
Для того чтобы провести лицензирование, необходимо три недели и полная стройготовность. Если строители до 15 мая сдают лечебный и спальный корпус, с учётом всех лабораторных исследований мы успеваем до 5 июня получить лицензию. С нашей стороны на медоборудование все контракты заключены. До 15 мая всё оборудование будет установлено. 2 мая мы планируем рабочую группу минздрава отправить на место, чтобы они сопровождали все процессы до момента открытия.
Андрей Иконников
Вячеслав Гладков отметил, что, судя по докладу его заместителя Владимира Базарова, все работы, кроме лечебного корпуса, будут завершены до 1 мая.
Исходя из всего услышанного, я не вижу проблем со сдачей объекта. Андрей Иконников, заключайте договор на проведение лабораторных исследований на 10 мая. У нас там выходные, мы договаривались, что внешняя отделка корпусов будет завершена после 20 апреля. 2–3 мая приеду и посмотрю. До этого времени строительные работы должны быть завершены, мусор должен быть вывезен. Там должна быть работа клининговой компании по отмывке помещений.
Вячеслав Гладков
Губернатор также поручил своему заместителю Андрею Милёхину на месте доложить об образовательных программах, которые будут реализованы в первую смену. Также чиновник должен будет рассказать, как были подобраны вожатые для работы.
Что касается отправления детей, региональные власти уже договорились с железнодорожниками — билеты забронированы.
Билеты должны быть выкуплены. Списки должны быть уже сформированы. Могут быть проблемы: кто-то заболел, передумал, кого-то отправили к бабушке, дедушке. Обязательно должны быть дополнительные возможности по замене детей. Проверка на ковид — это крайне важная история. Поэтому я требую, чтобы была разработана процедура проверки на ковид детей. Здоровье и безопасность детей — вопрос №1.
Вячеслав Гладков
Также глава региона попросил показать, в какой форме белгородские дети будут набираться здоровья на берегу Чёрного моря.