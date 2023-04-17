Более 2 млн рублей пришлось выплатить белгородской компании из-за долгов по договору

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Белгородскому ООО «Борисовский сад плюс» пришлось выплатить более 2 млн рублей из-за неисполнения условий договора. Погашать долги изначально компания не спешила, поэтому приставам пришлось обратиться в суд.
Как следует из материалов дела, общество заказало у другой организации товар на почти на 1,93 млн рублей, однако деньги не заплатило. Компания-поставщик обратилась в суд с иском к ООО «Борисовский сад плюс». Курский арбитраж удовлетворил требования истца и направил исполнительный документ белгородским приставам.
Выплачивать долги компания не спешила. Взыскание исполнительского сбора в 134 тыс. рублей также не возымело эффекта.
Повлиять на должника удалось только после направления судебного иска об обращении взыскания на земельный участок и три нежилые постройки. Долги организация выплатила полностью.