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Более 2 млн рублей пришлось выплатить белгородской компании из-за долгов по договору

17 апреля 2023, 14:17
Фото: 1MI
С ООО «Борисовский сад плюс» смогли взыскать задолженность и исполнительский сбор только после передачи в суд иска об обращении взыскания на земельный участок и три постройки, сообщили в региональном УФССП.
Сюжет
Суд

Белгородскому ООО «Борисовский сад плюс» пришлось выплатить более 2 млн рублей из-за неисполнения условий договора. Погашать долги изначально компания не спешила, поэтому приставам пришлось обратиться в суд.

Как следует из материалов дела, общество заказало у другой организации товар на почти на 1,93 млн рублей, однако деньги не заплатило. Компания-поставщик обратилась в суд с иском к ООО «Борисовский сад плюс». Курский арбитраж удовлетворил требования истца и направил исполнительный документ белгородским приставам.

Выплачивать долги компания не спешила. Взыскание исполнительского сбора в 134 тыс. рублей также не возымело эффекта.

Повлиять на должника удалось только после направления судебного иска об обращении взыскания на земельный участок и три нежилые постройки. Долги организация выплатила полностью.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Суд#Пристав#Арбитражные суды#Борисовский сад плюс#Общество#Задолженность
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