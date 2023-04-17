Более 2 млн рублей пришлось выплатить белгородской компании из-за долгов по договору

Как следует из материалов дела, общество заказало у другой организации товар на почти на 1,93 млн рублей, однако деньги не заплатило. Компания-поставщик обратилась в суд с иском к ООО «Борисовский сад плюс». Курский арбитраж удовлетворил требования истца и направил исполнительный документ белгородским приставам.