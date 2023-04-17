Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Белгородцев предупредили о чёрных гадюках в Сосновке. В Сети появилось видео со змеями, где одна из них выползла из общей кучи.
На кадрах — гадюки Никольского. Они обитают в лесных и лесостепных районах европейской части России. Активность у них происходит преимущественно днём в период с апреля по октябрь. Приславший видео белгородец предупреждает, что следует быть аккуратнее.
«Тем, кто любит там гулять, следует опасаться таких куч дров и веток, именно там они любят гнездиться», — сообщает мужчина.
Эти змеи ядовитые и несут опасность для человека, хотя их укусы к летальному исходу приводят редко.