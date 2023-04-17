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Белгородцев предупредили о чёрных гадюках в Сосновке

17 апреля 2023, 14:23
Фото: «Белгород — это интересно» ВК
В Сети опубликовали видео с несколькими змеями. Очевидцы рассказали «Белгород — это интересно», что видели их в Сосновке. Яд этих гадюк опасен для человека.

Белгородцев предупредили о чёрных гадюках в Сосновке. В Сети появилось видео со змеями, где одна из них выползла из общей кучи.

На кадрах — гадюки Никольского. Они обитают в лесных и лесостепных районах европейской части России. Активность у них происходит преимущественно днём в период с апреля по октябрь. Приславший видео белгородец предупреждает, что следует быть аккуратнее.

«Тем, кто любит там гулять, следует опасаться таких куч дров и веток, именно там они любят гнездиться», — сообщает мужчина.

Эти змеи ядовитые и несут опасность для человека, хотя их укусы к летальному исходу приводят редко.

Видео: «Белгород — это интересно» ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Змеи#Гадюки#Сосновка#Видео#Общество
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