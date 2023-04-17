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Белгородское село обстреляли со стороны ВСУ

17 апреля 2023, 15:45
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
По данным губернатора, пострадавших в селе Сподарюшино нет.
Сюжет
СВО

Сегодня, 17 апреля, село Сподарюшино Грайворонского городского округа попало под обстрел ВСУ. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших при обстреле нет.

В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино. Самое главное – пострадавших нет. Сильно повреждены фасады, кровля и окна в двух частных домовладениях. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что за сегодняшний день также были атакованы Муром, Красное и Ленинский Шебекинского округа, а также хутор Лозовая Рудка Борисовского района.

Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Происшествия#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Грайворонский горокруг
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