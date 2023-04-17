Белгородские «львы» вырвали победу у нижегородского АСК

У белгородцев были изменения в составе перед игрой. Руслана Галимова и Георгия Заболотникова заменили Станислав Маслиев и Игорь Филиппов. «АСК» хорошо играла в защите и забивала большинство очков, у «Белогорья» было много неудачных действий. В первой партии гости выиграли со счётом 25:20.



Во втором сете матча команды шли вровень, но благодаря удачной подаче Павла Тетюхина «Белогорью» удалось выиграть несколько очков. Однако благодаря ошибкам белгородцев на своих атаках «АСК» смогла вернуться в игру благодаря Железнякову, который завершил партию — 23:25.