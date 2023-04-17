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Белгородские «львы» вырвали победу у нижегородского АСК

17 апреля 2023, 14:44
Фото: пресс-служба ВК "Белогорье"
Напряжённая игра состоялась 16 апреля в Туле. Подробности сообщили в пресс-службе ВК «Белогорье».

Накануне в Туле состоялась игра турнира за 5-8-е места PARI Суперлиги. «Белогорье» одержало победу со счётом 3:2 над нижегородским АСК и теперь ведёт в серии 1:0.

У белгородцев были изменения в составе перед игрой. Руслана Галимова и Георгия Заболотникова заменили Станислав Маслиев и Игорь Филиппов. «АСК» хорошо играла в защите и забивала большинство очков, у «Белогорья» было много неудачных действий. В первой партии гости выиграли со счётом 25:20.

Во втором сете матча команды шли вровень, но благодаря удачной подаче Павла Тетюхина «Белогорью» удалось выиграть несколько очков. Однако благодаря ошибкам белгородцев на своих атаках «АСК» смогла вернуться в игру благодаря Железнякову, который завершил партию — 23:25.

В третьем сете «Белогорье» уходило вперед, имея преимущество в 2-3 очка, и несмотря на попытки подобраться к счёту со стороны «АСК», хозяева всё же взяли сет со счетом 25:23.

«Белогорье» выиграло матч со счётом 3:2 в серии до трёх побед. Павел Тетюхин стал самым результативным игроком матча, набрав 17 очков.

Команды сыграют ещё один матч в Туле 18 апреля.

«Белогорье» в Туле обыграло нижегородский АСК в матче чемпионата России
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