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Белгородская область вновь под обстрелом: МЧС предупреждает о новой опасности

17 апреля 2023, 07:29
Фото: Bel.ru

Ленинский в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Посёлок в Шебекинском горокруге оказался под огнём утром 17 апреля. О том, есть ли последствия обстрела, пока неизвестно.
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Обстрел

17 апреля под обстрел ВСУ попал посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. О происшествии стало известно в районе 10:15.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Отметим, что с начала СВО посёлок не раз попадал под огонь ВСУ. В последний раз это произошло 15 апреля.

В тот день, помимо Ленинского, под обстрелом были посёлок Красное и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. В последнем населённом пункте снаряд прилетел в частный дом — пострадала 73-летняя пенсионерка, у неё контузия.

Накануне в результате обстрела Терезовки в Шебекинском горокруге снаряд пробил крышу жилого дома. Чудом обошлось без пострадавших: люди в момент происшествия были на кладбище.

Второй обстрел в пасхальный день пришёлся на Новую Таволжанку — повреждения получила птицефабрика, пострадавших нет.

Завершился праздничный день в регионе двумя сильными пожарами. Как объяснил губернатор Вячеслав Гладков, происшествие случилось в результате действий ВСУ.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Ленинский#Инна Рогова
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