Белгородская область вновь под обстрелом: МЧС предупреждает о новой опасности

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:31
17 апреля под обстрел ВСУ попал посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. О происшествии стало известно в районе 10:15.
Информации о разрушениях и пострадавших нет. Отметим, что с начала СВО посёлок не раз попадал под огонь ВСУ. В последний раз это произошло 15 апреля.
В тот день, помимо Ленинского, под обстрелом были посёлок Красное и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. В последнем населённом пункте снаряд прилетел в частный дом — пострадала 73-летняя пенсионерка, у неё контузия.
Накануне в результате обстрела Терезовки в Шебекинском горокруге снаряд пробил крышу жилого дома. Чудом обошлось без пострадавших: люди в момент происшествия были на кладбище.
Второй обстрел в пасхальный день пришёлся на Новую Таволжанку — повреждения получила птицефабрика, пострадавших нет.
Завершился праздничный день в регионе двумя сильными пожарами. Как объяснил губернатор Вячеслав Гладков, происшествие случилось в результате действий ВСУ.