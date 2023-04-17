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Белгородец в канун старого Нового года убил приятеля и выбросил его труп в колодец

17 апреля 2023, 10:39
Фото: 1MI
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Шебекинского горокруга, убившего своего знакомого во время застолья. Дело направили на рассмотрение в суд, сообщили в региональном СК.

50-летнего жителя Шебекинского округа, сбросившего тело знакомого в колодец, будут судить. Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд.

Трагедия произошла в селе Ржевка 13 января. Мужчины вместе выпивали и поругались во время застолья. Злоумышленник ударил 49-летнего потерпевшего ножом в грудь. Последний скончался от полученных ранений.

Обвиняемый испугался и решил замести следы преступления, сбросив тело погибшего в колодец. Там же его и обнаружили. Мужчину на время следствия взяли под стражу. Указанная мера пресечения действует до сих пор.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Уголовное дело#Происшествия#Ск#Расследование#Колодец#Нож#Криминал
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