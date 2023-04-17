Белгородец в канун старого Нового года убил приятеля и выбросил его труп в колодец

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
50-летнего жителя Шебекинского округа, сбросившего тело знакомого в колодец, будут судить. Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд.
Трагедия произошла в селе Ржевка 13 января. Мужчины вместе выпивали и поругались во время застолья. Злоумышленник ударил 49-летнего потерпевшего ножом в грудь. Последний скончался от полученных ранений.
Обвиняемый испугался и решил замести следы преступления, сбросив тело погибшего в колодец. Там же его и обнаружили. Мужчину на время следствия взяли под стражу. Указанная мера пресечения действует до сих пор.