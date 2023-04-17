Белгородэнерго реконструирует сети в 28 населенных пунктах области

Для улучшения качества электроснабжения жителей малых и отдаленных сел региона в этом году запланирована реконструкция в селах Лозная (Ровеньской район), Вислое (Яковлевский городской округ), Ровное, Пристень, Хмелевец, (Валуйский горокруг), Вислая Дубрава, Ивановка, Заповедное (Губкинский городской округ) Рябиновка, Головчино (Грайворонский округ), Грузское, Никитское (Борисовский район), Яблоново (Корочанский район), Алейниково, Белозерово (Алексеевский городской округ) и других.