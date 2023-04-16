Яйца с иголочки: в Белгороде провели мастер-класс по росписи пасхальных яиц

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
«Идея мастер-класса поступила от администрации „Октября“ на прошлой неделе. Художественного опыта работы с яйцами у меня никогда не было. Я купила необходимые материалы. Посмотрела все обучающие видео, которые нашла на эту тему. Многие уроки завязаны на том, что ты не сможешь съесть итоговый продукт. Организаторы предлагали сделать деревянные яйца. Однако мы остановились на варианте с пищевыми красителями, так как яйцо останется съедобным». — рассказывает Анастасия Лисич.
За рабочим местом нам выдали по паре перчаток и пластиковому стаканчику. Все распаковали свои яйца, и мы приступили. Первым способом стало окрашивание в стаканчике. Необходимо соблюдать методику, для того чтобы всё получилось. В ёмкость нужно налить обычной воды и разбавить её горячей, добавить цветной пигмент. После перемешивания важно капнуть уксуса, чтобы краска не сильно пачкалась.
Пока всё окрашивается, Анастасия показывает, как можно декорировать яйца переводными татуировками, вместо привычных пластиковых наклеек. Мокрым ватным диском необходимо тщательно промокнуть вырезанную татуировку в месте соприкосновения.
«В нашей семье подготовкой к празднику занимаются бабушки, поэтому яйца украшаются пластиковыми наклейками. Мне данный способ не нравится, так как становится трудно добраться до съедобной части. В мастер-классе мы использовали переводные тату, которые не препятствуют очистке. При этом не добавляют дополнительный пластик в мусор», — объясняет свой выбор художница.
Пищевым красителем можно окрасить яйцо кистью. Слой за слоем цвет становится ярче и плотнее. Вскоре, если использовать спирт, появится необычный эффект потёртости. На мастер-классе были золотая и бронзовая краски. С их помощью очень красочно и торжественно передаётся дух праздника.
Своими впечатлениями поделилась посетительница Наталья с сыном Владиславом:
«Никогда не разрисовывали яйца, а тут представилась возможность. Всегда варили классическим способом в луковой шелухе. Неожиданно ребёнок очень увлёкся процессом, проснулась тяга к рисованию. Дома собирается ещё попробовать себя в роли художника. Я думаю, роспись пасхальных яиц станет нашей постоянной практикой. Будем экспериментировать, искать новые творческие решения».
После освоения основных техник участники мастер-класса с полным увлечением дали волю фантазии. Получив безграничную вариацию материалов, каждый смог изобразить уникальные образы на простых яйцах. Так пара поэтов Артём Василевский и Елизавета Афанасьева принесли целую тару, но стараются над каждым с особым вниманием.
«Сегодня я была на мастер-классе по вязанию пасхального цыплёнка, сейчас расписываю яйца. Очень приятно провести этот день в совместной подготовке к Пасхе. Неважно, кто вокруг — верующие или нет. Я считаю роспись яиц ритуалом, отвлечённым от религии. Это здорово, когда добрые традиции находят отражение в нашей современности. А культурный центр „Октябрь“ и „Блошка“ помогают распространять обычаи среди молодежи», — делится Елизавета.
Все участники получили неповторимые эмоции. Посетители готовы были сидеть и рисовать ещё долгое время.