Яйца с иголочки: в Белгороде провели мастер-класс по росписи пасхальных яиц

«Идея мастер-класса поступила от администрации „Октября“ на прошлой неделе. Художественного опыта работы с яйцами у меня никогда не было. Я купила необходимые материалы. Посмотрела все обучающие видео, которые нашла на эту тему. Многие уроки завязаны на том, что ты не сможешь съесть итоговый продукт. Организаторы предлагали сделать деревянные яйца. Однако мы остановились на варианте с пищевыми красителями, так как яйцо останется съедобным». — рассказывает Анастасия Лисич.