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Во время обстрела пострадала белгородская птицефабрика

16 апреля 2023, 17:01
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Вечером 16 апреля ВСУ атаковали Шебекинский округ. Удар пришёлся на территорию птицефабрики, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Пасха не стала днём тишины на границе. Вечером 16 апреля под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Спустя время в местных telegram-каналах начали появляться фотографии, где видно задымление. Как выяснилось, пострадала территория птицефабрики.

Досталось административному корпусу предприятия — повреждены фасад и кровля здания. Помимо этого, снаряд полностью уничтожил автомобиль. Среди людей пострадавших нет. Как сообщил глава региона, сотрудников птицефабрики вывезли на безопасное расстояние.

В настоящий момент в Шебекинском округе проходит подомовой обход. Это уже третий обстрел муниципалитета за день. До этого снаряд прилетел в дом в селе Терезовка. Шебекинцыв этот момент были на кладбище, поэтому остались живы.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Шебекинский округ трижды на Пасху попал под обстрел
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