Во время обстрела пострадала белгородская птицефабрика

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
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Updated Сегодня, 17:14
Пасха не стала днём тишины на границе. Вечером 16 апреля под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Спустя время в местных telegram-каналах начали появляться фотографии, где видно задымление. Как выяснилось, пострадала территория птицефабрики.
Досталось административному корпусу предприятия — повреждены фасад и кровля здания. Помимо этого, снаряд полностью уничтожил автомобиль. Среди людей пострадавших нет. Как сообщил глава региона, сотрудников птицефабрики вывезли на безопасное расстояние.
В настоящий момент в Шебекинском округе проходит подомовой обход. Это уже третий обстрел муниципалитета за день. До этого снаряд прилетел в дом в селе Терезовка. Шебекинцыв этот момент были на кладбище, поэтому остались живы.