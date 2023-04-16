В центре Белгорода борются с подтоплениями

Подтопления в центре Белгорода по весне уже стали привычны, но, тем не менее, неприятны. В частности с такой проблемой часто сталкивается парк Победы. Ещё в начале апреля мы писали, что в городе пока не могут справиться с частичными затоплениями, связанными с повышением уровня грунтовых вод.