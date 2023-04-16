В центре Белгорода борются с подтоплениями

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Подтопления в центре Белгорода по весне уже стали привычны, но, тем не менее, неприятны. В частности с такой проблемой часто сталкивается парк Победы. Ещё в начале апреля мы писали, что в городе пока не могут справиться с частичными затоплениями, связанными с повышением уровня грунтовых вод.
Теперь с этим начали что-то делать. А именно — менять грунт на одной из клумб в парке. Но перед этим планируется сделать дренаж.
Из-за весеннего подъема уровня грунтовых вод потребовались срочные мероприятия на некоторых участках. Сделаем дренаж, проведем замену грунта и затем уже высадим цветы.
Елена Семенкова, главный ландшафтный архитектор Белгорода