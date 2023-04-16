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В центре Белгорода борются с подтоплениями

16 апреля 2023, 16:37
Фото: https://t.me/elena_semenkova
В парке Победы на одной из клумб появится дренажная система. По словам главного ландшафтного архитектора областного центра, такая мера связана с подъёмом уровня грунтовых вод.

Подтопления в центре Белгорода по весне уже стали привычны, но, тем не менее, неприятны. В частности с такой проблемой часто сталкивается парк Победы. Ещё в начале апреля мы писали, что в городе пока не могут справиться с частичными затоплениями, связанными с повышением уровня грунтовых вод.

Теперь с этим начали что-то делать. А именно — менять грунт на одной из клумб в парке. Но перед этим планируется сделать дренаж.

Из-за весеннего подъема уровня грунтовых вод потребовались срочные мероприятия на некоторых участках. Сделаем дренаж, проведем замену грунта и затем уже высадим цветы.
Елена Семенкова, главный ландшафтный архитектор Белгорода
Фото: https://t.me/elena_semenkova
В Белгороде пока не могут справиться с подтоплениями в парке Победы
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#Артем Черненко#Белгород#Елена Семенкова#Новости Белгорода#Город#Ландшафт#Парк Победы#Дренажная система
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