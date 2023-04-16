Шебекинский округ трижды на Пасху попал под обстрел

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Праздник Пасхи 16 апреля не стал исключением для обстрелов Белгородской области со стороны Украины. В настоящий момент обстреливается приграничное село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Официальные комментарии о повреждениях и пострадавших пока не поступали.
Ранее под обстрелом были хутор Мухин и село Терезовка. Если в Мухине о последствиях не сообщалось, значит, обошлось, то в один из домов в Терезовки через крышу попал снаряд — повреждены стены и мебель. Среди людей пострадавших чудом не было, хозяева в тот момент уехали из дома на кладбище. Хотя владыка Иоанн просил белгородцев этого не делать, чтобы избежать провокаций, в итоге неповиновение спасло несколько жизней.