Шебекинский округ трижды на Пасху попал под обстрел

Ранее под обстрелом были хутор Мухин и село Терезовка. Если в Мухине о последствиях не сообщалось, значит, обошлось, то в один из домов в Терезовки через крышу попал снаряд — повреждены стены и мебель. Среди людей пострадавших чудом не было, хозяева в тот момент уехали из дома на кладбище. Хотя владыка Иоанн просил белгородцев этого не делать, чтобы избежать провокаций, в итоге неповиновение спасло несколько жизней.