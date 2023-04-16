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Шебекинский округ трижды на Пасху попал под обстрел

16 апреля 2023, 15:28
Фото: 1MI
В настоящий момент ВСУ атакуют село Новая Таволжанка. Жителям приходят СМС-оповещения с просьбой спуститься в укрытия.
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СВО

Праздник Пасхи 16 апреля не стал исключением для обстрелов Белгородской области со стороны Украины. В настоящий момент обстреливается приграничное село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Официальные комментарии о повреждениях и пострадавших пока не поступали.

Ранее под обстрелом были хутор Мухин и село Терезовка. Если в Мухине о последствиях не сообщалось, значит, обошлось, то в один из домов в Терезовки через крышу попал снаряд — повреждены стены и мебель. Среди людей пострадавших чудом не было, хозяева в тот момент уехали из дома на кладбище. Хотя владыка Иоанн просил белгородцев этого не делать, чтобы избежать провокаций, в итоге неповиновение спасло несколько жизней.

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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#СВО#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Пасхальный
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