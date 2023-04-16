«Салют Белгород» возобновил сезон тремя победами подряд

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В третьем туре второго этапа чемпионата России по футболу во второй лиге «Салют Белгород» играл в гостях против столичного «Сахалинца». Гости открыли счёт на 20-й минуте — отличился Бояркин. Во втором тайме хозяева отыгрались — автогол записали на счёт защитника «Салюта» Ивантеева. Но именно он принёс белгородской команде победу в уже добавленные к основному времени матча минуты. 2:1 в пользу «Салюта».
Это третья подряд победа подопечных Виктора Навоченко после возобновления сезона. В первом туре они обыграли «Родину-2», а 8 апреля на своём поле оказались сильнее «Рязани».
После 13 игр «Салют» идёт на шестом месте с 19 очками, отставая от занимающего вторую строку в таблице брянского «Динамо» на два балла. Именно с ним белгородцы сыграют в домашнем матче 22 апреля. Лидирует с большим отрывом саратовский «Сокол», потерявший в 13 матчах лишь девять очков.