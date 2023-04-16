«Салют Белгород» возобновил сезон тремя победами подряд

Это третья подряд победа подопечных Виктора Навоченко после возобновления сезона. В первом туре они обыграли «Родину-2», а 8 апреля на своём поле оказались сильнее «Рязани».



После 13 игр «Салют» идёт на шестом месте с 19 очками, отставая от занимающего вторую строку в таблице брянского «Динамо» на два балла. Именно с ним белгородцы сыграют в домашнем матче 22 апреля. Лидирует с большим отрывом саратовский «Сокол», потерявший в 13 матчах лишь девять очков.