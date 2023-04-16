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«Салют Белгород» возобновил сезон тремя победами подряд

16 апреля 2023, 11:15
Фото: группа ФК "Салют Белгород" в ВК
"Салют" победил "Сахалинец"
Накануне белгородские футболисты благодаря голу Ивантеева в добавленное время обыграли «Сахалинец».
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Футбол

В третьем туре второго этапа чемпионата России по футболу во второй лиге «Салют Белгород» играл в гостях против столичного «Сахалинца». Гости открыли счёт на 20-й минуте — отличился Бояркин. Во втором тайме хозяева отыгрались — автогол записали на счёт защитника «Салюта» Ивантеева. Но именно он принёс белгородской команде победу в уже добавленные к основному времени матча минуты. 2:1 в пользу «Салюта».

Это третья подряд победа подопечных Виктора Навоченко после возобновления сезона. В первом туре они обыграли «Родину-2», а 8 апреля на своём поле оказались сильнее «Рязани».

После 13 игр «Салют» идёт на шестом месте с 19 очками, отставая от занимающего вторую строку в таблице брянского «Динамо» на два балла. Именно с ним белгородцы сыграют в домашнем матче 22 апреля. Лидирует с большим отрывом саратовский «Сокол», потерявший в 13 матчах лишь девять очков.

В Белгороде в 2024 году планируется реконструкция стадиона «Салют»
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#Евгений Грицков#Футбол#Салют Белгород#Сахалинец#Спорт#Новости Белгорода#Белгород
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