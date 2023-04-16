Поход на кладбище спас жизни белгородцев во время обстрела

Во время второго за день Пасхи обстрела белгородского приграничья со стороны Украины пострадал частный дом в селе Терезовка. Снаряд пробил крышу дома, повредил стены и мебель в двух комнатах. Людей в это время на месте обстрела не было: они уехали на кладбище.