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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

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Поход на кладбище спас жизни белгородцев во время обстрела

16 апреля 2023, 12:09
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
украинский снаряд прилетел прямо в дом

Снаряд ВСУ пробил крышу дома в Белгородской области

В Пасху ВСУ обстреляли село Терезовка в Шебекинском городском округе. Снаряд прилетел в крышу жилого дома, людей в нём по счастливой случайности не оказалось, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Во время второго за день Пасхи обстрела белгородского приграничья со стороны Украины пострадал частный дом в селе Терезовка. Снаряд пробил крышу дома, повредил стены и мебель в двух комнатах. Людей в это время на месте обстрела не было: они уехали на кладбище.

Оперативные службы прибыли на место происшествия, проводится подомовой обход территории, чтобы найти возможных пострадавших и выявить разрушения.

Около полудня ВСУ обстреляли ещё один населённый пункт в Шебекинском горокруге. Жители хутора Мухина получали уведомления с просьбой спрятаться в укрытия. Информации о разрушениях не поступало.

последствия обстрела белгородского приграничья в Пасхупоследствия обстрела белгородского приграничья в Пасху
последствия обстрела белгородского приграничья в Пасху
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
#Евгений Грицков#Обстрел ВСУ#Спецоперация#Происшествия#СВО#Шебекинский горокруг#Село Терезовка
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