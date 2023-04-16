Поход на кладбище спас жизни белгородцев во время обстрела

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Во время второго за день Пасхи обстрела белгородского приграничья со стороны Украины пострадал частный дом в селе Терезовка. Снаряд пробил крышу дома, повредил стены и мебель в двух комнатах. Людей в это время на месте обстрела не было: они уехали на кладбище.
Оперативные службы прибыли на место происшествия, проводится подомовой обход территории, чтобы найти возможных пострадавших и выявить разрушения.
Около полудня ВСУ обстреляли ещё один населённый пункт в Шебекинском горокруге. Жители хутора Мухина получали уведомления с просьбой спрятаться в укрытия. Информации о разрушениях не поступало.