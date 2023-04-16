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Митрополит Иоанн обратился к белгородцам с пасхальным посланием

16 апреля 2023, 04:00
Фото: Bel.ru
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
16 апреля православные белгородцы отмечают Пасху. По традиции к верующим в этот день обратился митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Бел.Ру публикует оригинальный текст поздравления.
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Пасха

Христос Воскресе!

Ныне мы празднуем Пасху Христову — вселенское и величайшее торжество победы Жизни над смертью. Радость этого «Праздника праздников» способны разделить все рождённые на планете Земля люди — от первозданных Адама и Евы до нас, живущих сегодня, в XXI веке. Это так, потому что «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8).

Воскресение Христово сокрушило тёмное царство сатаны, сделав человечество свободным от смертоносного порабощения грехом и от погибели. Поэтому, по слову святителя Иоанна Златоуста, «день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа — основание мира, начало примирения, прекращение вражды, разрушение смерти, поражение диавола»!

Слово «пасха» в переводе на русский язык означает «прохождение», «переход». Враг рода человеческого — диавол — не коснётся нас, пройдёт мимо, если мы своей верой и добродетельной жизнью во Христе всецело устремлены ко спасению и вечной жизни.

Воскресение Христово наполняет наши сердца радостью, ведь это залог нашего воскресения, о чём свидетельствует апостол Павел: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: Первенец Христос, потом Христовы» (1 Кор. 15, 22-23).

Что означает быть «Христовыми»? «Христовы» — это те, кто живут добродетельной жизнью, уклоняясь неправды, лицемерия и прельщений мира, который «лежит во зле» (1 Ин. 5, 19). «Христовы» — это те, кто исповедуют Христа Богом, несмотря на вызовы и угрозы, распространяемые «отцом лжи» и врагом спасения рода человеческого. «Христовы» — это те, кто, прославляя Христа Воскресшего, чают «воскресения мертвых и жизни будущего века» (Символ веры). Поэтому так важно исполнять заповеди Спасителя, которые служат нам ориентирами духовного пути нашей души, проходящей испытания на земле, чтобы возвратиться в чертоги Отца Небесного.

Своим Воскресением Христос совершенно изменил и Небо, и землю, и ад. Мы стали участниками Пасхи — перехода от греховной жизни к добродетельной. Поэтому души людей в светозарные, мироспасительные дни Пасхи Господней преисполнены необыкновенной радостью, покоем и облегчением от тревожных забот и греховных тягот.

Православная Церковь учит нас, что Пасха Христова — это «Торжество из торжеств», «центр и вершина всего года». С древних времён в пасхальные дни христиане совершали дела милосердия, посещали больных, военные госпитали, оказывали помощь обездоленным. Вместе с пасхальными дарами они приветствовали всех словами: «Христос воскресе!» и слышали в ответ: «Воистину воскресе!». Так созидалось единство во Христе, наша соборность и державность нашего Отечества.

Сегодня Россия проходит испытания на крепость духа, непоколебимость наших убеждений, верность Христу и единству, о которых Преподобный Сергий Радонежский пророчески говорил: «Любовью и единением спасем ся!» Сегодня, словно в плавильном котле, происходит очищение нашего народа от всего чуждого, вредоносного, навязанного вопреки его воле и традициям. Как долго продлится этот процесс, ведомо одному Богу. Но проходя через испытания, мы повторяем крестный путь Христа на Голгофу, чтобы вместе с Ним победить ад и потом воскреснуть. Силы ада поражают души людей, но Пасха Господня способна сотворить чудо, прекратив вражду с Богом, устранить ненависть и разделения между людьми. Будем же славить Христа Воскресшего и молить Его о вразумлении нас, грешных, о прощении наших грехов и наступлении времени мирного!

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все верные чада Русской Православной Церкви, живущие на просторах Святого Белогорья! «Воскресения день, просветимся, люди! Пасха, Господня Пасха! От смерти к жизни и от земли к небесам Христос Бог нас перевел! Очистим чувства и увидим неприступным светом Воскресения сияющего Христа» (1 песнь пасхального канона). Исполним же этот пасхальный призыв в своей жизни. Наполним ее радостью и любовью, отгоним страх от себя и от ближних. Пусть же празднует всё творение Христово Воскресение! Приветствую всех пасхальным целованием и вечными словами: «Христос Воскресе! Воистину воскресе!»

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