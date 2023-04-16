Митрополит Иоанн обратился к белгородцам с пасхальным посланием

Сегодня Россия проходит испытания на крепость духа, непоколебимость наших убеждений, верность Христу и единству, о которых Преподобный Сергий Радонежский пророчески говорил: «Любовью и единением спасем ся!» Сегодня, словно в плавильном котле, происходит очищение нашего народа от всего чуждого, вредоносного, навязанного вопреки его воле и традициям. Как долго продлится этот процесс, ведомо одному Богу. Но проходя через испытания, мы повторяем крестный путь Христа на Голгофу, чтобы вместе с Ним победить ад и потом воскреснуть. Силы ада поражают души людей, но Пасха Господня способна сотворить чудо, прекратив вражду с Богом, устранить ненависть и разделения между людьми. Будем же славить Христа Воскресшего и молить Его о вразумлении нас, грешных, о прощении наших грехов и наступлении времени мирного!