Чиновника белгородского жилнадзора оштрафовали за обман о ремонте дома

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В прокуратуру пожаловался житель Белгорода. Мужчина утверждал, что управляющая компания не занимается ремонтом многоквартирного дома, в котором он живёт. В госжилнадзоре же ему сообщили, что МКД ремонтировали в 2022 году. Но после проведённой проверки стало ясно, что информация была искажена.
На начальника отдела лицензирования и контроля ведомства завели административное дело, мировой судья назначил ему штраф. Руководитель госжилнадзора получил представление от прокуратуры.