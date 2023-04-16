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Чиновника белгородского жилнадзора оштрафовали за обман о ремонте дома

16 апреля 2023, 10:52
Фото: Bel.ru
Прокурорская проверка показала, что чиновник предоставил о ремонте многоэтажки информацию, которая не соответствует действительности.

В прокуратуру пожаловался житель Белгорода. Мужчина утверждал, что управляющая компания не занимается ремонтом многоквартирного дома, в котором он живёт. В госжилнадзоре же ему сообщили, что МКД ремонтировали в 2022 году. Но после проведённой проверки стало ясно, что информация была искажена.

На начальника отдела лицензирования и контроля ведомства завели административное дело, мировой судья назначил ему штраф. Руководитель госжилнадзора получил представление от прокуратуры.

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#Евгений Грицков#Госжилнадзор#Ремонт мкд#Управляющая компания#Обман#Прокуратур#Белгород
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