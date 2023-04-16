Чиновника белгородского жилнадзора оштрафовали за обман о ремонте дома

В прокуратуру пожаловался житель Белгорода. Мужчина утверждал, что управляющая компания не занимается ремонтом многоквартирного дома, в котором он живёт. В госжилнадзоре же ему сообщили, что МКД ремонтировали в 2022 году. Но после проведённой проверки стало ясно, что информация была искажена.