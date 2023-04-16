Чебурашка может появиться в сквере возле детской поликлиники в Белгороде

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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В Белгороде на голосование выставили шесть площадок, и среди них — сквер у детской поликлиники №4 на улице Щорса.
Организаторы предложили три варианта благоустройства этого места. Один из них — с установкой скульптурной композиции из сказки о Чебурашке. Вместе с главным героем там могут появиться Крокодил Гена, а также старуха Шапокляк и крыска Лариска.
Два других проекта дизайна предполагают установку арт-объектов в стиле архитектурной бионики, когда при обустройстве и строительстве используют формы живой природы.
В первом случае фигуры будут напоминать одуванчики. Авторы считают, что этот цветок символизирует счастье, радость жизни и улыбку. Второй вариант — арт-объект, за основу которого взяли облако. Здесь символическими значениями определили мечтательность и мыслительный процесс.
На момент публикации вариант благоустройства площадки у детской поликлиники выбрали 128 человек. Проголосовать до 31 мая можно здесь.