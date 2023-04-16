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Чебурашка может появиться в сквере возле детской поликлиники в Белгороде

16 апреля 2023, 08:01
Фото: 31.gorodsreda.ru
Чебурашка может появиться у детской поликлиники в Белгороде
С 15 апреля по 31 мая белгородцы могут выбрать дизайн-проекты благоустройства общественных пространств, которые реконструируют в 2024 году. Одним из интересных мест стала площадка у детской поликлиники №4 в областном центре.

В Белгороде на голосование выставили шесть площадок, и среди них — сквер у детской поликлиники №4 на улице Щорса.

Организаторы предложили три варианта благоустройства этого места. Один из них — с установкой скульптурной композиции из сказки о Чебурашке. Вместе с главным героем там могут появиться Крокодил Гена, а также старуха Шапокляк и крыска Лариска.

Два других проекта дизайна предполагают установку арт-объектов в стиле архитектурной бионики, когда при обустройстве и строительстве используют формы живой природы.

В первом случае фигуры будут напоминать одуванчики. Авторы считают, что этот цветок символизирует счастье, радость жизни и улыбку. Второй вариант — арт-объект, за основу которого взяли облако. Здесь символическими значениями определили мечтательность и мыслительный процесс.

На момент публикации вариант благоустройства площадки у детской поликлиники выбрали 128 человек. Проголосовать до 31 мая можно здесь.

 

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варианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгородеварианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгороде
варианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгородеварианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгороде
варианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгородеварианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгороде
варианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгородеварианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгороде
варианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгородеварианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгороде
варианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгородеварианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгороде
варианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгородеварианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгороде
варианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгородеварианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгороде
варианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгородеварианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгороде
варианты обустройства площадки у детской поликлиники в Белгороде
Фото: 31.gorodsreda.ru
#Евгений Грицков#Скверы#Благоустройство#Голосование#Детская поликлиника №4#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород
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