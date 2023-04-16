Благодатный огонь, пасхальные обстрелы и Чебурашка у поликлиники: итоги воскресенья

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Священный огонь в Белгородскую область уже по сложившейся традиции последних двух лет привозили женщины, которые проявили себя в событиях, связанных со спецоперацией на Украине. На этот раз особую миссию доверили представителям здравоохранения — заведующей хирургическим отделением Валуйской ЦРБ Надежде Бондаренко, которая одну из операций по удалению неразорвавшегося боеприпаса из груди военного проводила в бронежилете, и медсестре второй горбольницы Белгорода Регине Белименко, активно участвующей в региональной самообороне.
По прибытии в Белгород огонь развезли по храмам всего региона.
Жителям одного из домов в селе Терезовка Шебекинского горокруга в Пасху не повезло: в их дом через крышу влетел снаряд, повредил стены и мебель. Но ещё больше им повезло, потому что в момент обстрела в доме никого не было — люди уехали на кладбище.
Интересно, что перед Пасхой жителей Белгородской области попросили не посещать кладбища в воскресенье из-за возможных провокаций. Получилось, что церковь это не благословила, но Бог именно эту семью благословил.
Всего же днём было два обстрела приграничья со стороны Украины. Миномётному огню подвергся хутор Мухин в том же Шебекинском горокруге. О повреждениях там не сообщалось.
В сквере у детской поликлиники №4 в Белгороде может появиться скульптурная композиция с персонажами известной сказки. Если жители проголосуют за этот дизайн-проект, на площадке может появиться не только Чебурашка, но и Крокодил Гена, старуха Шапокляк и крыска Лариска.
Впрочем, это только один из вариантов обустройства — есть ещё два с арт-объектами, вдохновлёнными одуванчиками и облаками.
Голосование по этому и другим общественным пространствам продлится до 31 мая. Сами работы запланированы на 2024 год.