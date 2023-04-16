Благодатный огонь, пасхальные обстрелы и Чебурашка у поликлиники: итоги воскресенья

Жителям одного из домов в селе Терезовка Шебекинского горокруга в Пасху не повезло: в их дом через крышу влетел снаряд, повредил стены и мебель. Но ещё больше им повезло, потому что в момент обстрела в доме никого не было — люди уехали на кладбище.



Интересно, что перед Пасхой жителей Белгородской области попросили не посещать кладбища в воскресенье из-за возможных провокаций. Получилось, что церковь это не благословила, но Бог именно эту семью благословил.