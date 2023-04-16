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Published Сегодня, 15:06

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Благодатный огонь, пасхальные обстрелы и Чебурашка у поликлиники: итоги воскресенья

16 апреля 2023, 15:06

Пасха в Белгородской области не обошлась без взрывов

Днём 16 апреля приграничье Белгородской области обстреляли дважды. Во время второго обстрела произошло небольшое пасхальное чудо.

Благодатный огонь от женщин-медиков

Священный огонь в Белгородскую область уже по сложившейся традиции последних двух лет привозили женщины, которые проявили себя в событиях, связанных со спецоперацией на Украине. На этот раз особую миссию доверили представителям здравоохранения — заведующей хирургическим отделением Валуйской ЦРБ Надежде Бондаренко, которая одну из операций по удалению неразорвавшегося боеприпаса из груди военного проводила в бронежилете, и медсестре второй горбольницы Белгорода Регине Белименко, активно участвующей в региональной самообороне.

По прибытии в Белгород огонь развезли по храмам всего региона.

Благодатный огонь в Белгородскую область привезли женщины-медики
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Чудо на Пасху

Жителям одного из домов в селе Терезовка Шебекинского горокруга в Пасху не повезло: в их дом через крышу влетел снаряд, повредил стены и мебель. Но ещё больше им повезло, потому что в момент обстрела в доме никого не было — люди уехали на кладбище.

Интересно, что перед Пасхой жителей Белгородской области попросили не посещать кладбища в воскресенье из-за возможных провокаций. Получилось, что церковь это не благословила, но Бог именно эту семью благословил.

Всего же днём было два обстрела приграничья со стороны Украины. Миномётному огню подвергся хутор Мухин в том же Шебекинском горокруге. О повреждениях там не сообщалось.

Поход на кладбище спас жизни белгородцев во время обстрела
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Чебурашка против «одуванчиков»

В сквере у детской поликлиники №4 в Белгороде может появиться скульптурная композиция с персонажами известной сказки. Если жители проголосуют за этот дизайн-проект, на площадке может появиться не только Чебурашка, но и Крокодил Гена, старуха Шапокляк и крыска Лариска.

Впрочем, это только один из вариантов обустройства — есть ещё два с арт-объектами, вдохновлёнными одуванчиками и облаками.

Голосование по этому и другим общественным пространствам продлится до 31 мая. Сами работы запланированы на 2024 год.

Чебурашка может появиться в сквере возле детской поликлиники в Белгороде
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#Евгений Грицков#Итоги дня#Обстрелы#Пасха#Кладбище#Благодатный огонь#Чебурашка#Поликлиника № 4#Общество#Белгородская область#Белгород
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