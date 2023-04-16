Белгородцам обещают понедельник с солнцем и ветром

В региональном управлении МЧС опубликовали погодный и не только прогноз на понедельник. 17 апреля над Белгородской областью будет переменная облачность, без осадков. Днём может дуть восточный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. В тёмное время суток стоит ожидать до пяти градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до отметки в +12-17 °С.