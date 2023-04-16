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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

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Белгородцам обещают понедельник с солнцем и ветром

16 апреля 2023, 12:26
Фото: 1MI

В Белгородскую область придёт потепление

Период дождей сменится ясной погодой. Ночью всё ещё будет прохладно - от нуля до пяти градусов, а вот днём синоптики обещают до +17.
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Погода

В региональном управлении МЧС опубликовали погодный и не только прогноз на понедельник. 17 апреля над Белгородской областью будет переменная облачность, без осадков. Днём может дуть восточный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. В тёмное время суток стоит ожидать до пяти градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до отметки в +12-17 °С.

Радиационный фон остаётся в пределах естественного 0,10-0,13 мкЗв/час. Уровень загрязнения воздуха - умеренный, фоновые показатели не превышают максимально допустимых концентраций.

 

#Евгений Грицков#Погода
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