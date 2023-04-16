Белгородцам обещают понедельник с солнцем и ветром

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В региональном управлении МЧС опубликовали погодный и не только прогноз на понедельник. 17 апреля над Белгородской областью будет переменная облачность, без осадков. Днём может дуть восточный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. В тёмное время суток стоит ожидать до пяти градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до отметки в +12-17 °С.
Радиационный фон остаётся в пределах естественного 0,10-0,13 мкЗв/час. Уровень загрязнения воздуха - умеренный, фоновые показатели не превышают максимально допустимых концентраций.