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Затопленные дворы, отслеживание радиации и освящение куличей: как прошла суббота

15 апреля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
В субботу, 15 апреля, белгородцы вновь жаловались на затопленные дворы из-за строительства парка аттракционов, следили онлайн за уровнем радиации и освящали куличи. Подробнее – в итогах дня Бел.Ру.
Сюжет
Пасха

Кому аттракционы, а кому – потом

Жители Белгорода, которые живут в районе строительства нового парка аттракционов на берегу Северского Донца рядом с Центральным пляжем, опять пожаловались на затопление дворов и хозпостроек. Глава региона Вячеслав Гладков ответил, что па площадке идут строительные работы, дренажные канавы и отвод воды уже делается. Работы постараются выполнить максимально быстро.

Белгородцы пожаловались на подтопление дворов из-за строительства парка аттракционов
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В норме или высокий?

В Белгородской области разработали портал с данными об уровне фоновой радиации. Информация автоматически передаётся со специальных табло МЧС, которые установили в Белгороде, Ивне и Старом Осколе. На портале  можно узнать текущий уровень радиационного фона в режиме реального времени, а также статистику среднего уровня по дням. В дальнейшем белгородцы смогут отслеживать на сайте температуру воздуха, влажность, атмосферное давление, уровень шума, освещения и углекислого газа.

Белгородцы могут онлайн следить за уровнем фоновой радиации
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Готовность №1

Горожане освящают пасхальные угощения. Возле церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Харьковской горе в Великую субботу собралось много белгородцев. Десятки людей выстроились в очередь, чтобы освятить пасхальные угощения.

Для безопасности на входе перед храмом установили рамки металлодетектора. Также каждого досматривает участник белгородской самообороны.

Белгородцы освящают пасхальные угощения: фото
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