Затопленные дворы, отслеживание радиации и освящение куличей: как прошла суббота

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Жители Белгорода, которые живут в районе строительства нового парка аттракционов на берегу Северского Донца рядом с Центральным пляжем, опять пожаловались на затопление дворов и хозпостроек. Глава региона Вячеслав Гладков ответил, что па площадке идут строительные работы, дренажные канавы и отвод воды уже делается. Работы постараются выполнить максимально быстро.
В Белгородской области разработали портал с данными об уровне фоновой радиации. Информация автоматически передаётся со специальных табло МЧС, которые установили в Белгороде, Ивне и Старом Осколе. На портале можно узнать текущий уровень радиационного фона в режиме реального времени, а также статистику среднего уровня по дням. В дальнейшем белгородцы смогут отслеживать на сайте температуру воздуха, влажность, атмосферное давление, уровень шума, освещения и углекислого газа.
Горожане освящают пасхальные угощения. Возле церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Харьковской горе в Великую субботу собралось много белгородцев. Десятки людей выстроились в очередь, чтобы освятить пасхальные угощения.
Для безопасности на входе перед храмом установили рамки металлодетектора. Также каждого досматривает участник белгородской самообороны.