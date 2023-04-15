Затопленные дворы, отслеживание радиации и освящение куличей: как прошла суббота

В Белгородской области разработали портал с данными об уровне фоновой радиации. Информация автоматически передаётся со специальных табло МЧС, которые установили в Белгороде, Ивне и Старом Осколе. На портале можно узнать текущий уровень радиационного фона в режиме реального времени, а также статистику среднего уровня по дням. В дальнейшем белгородцы смогут отслеживать на сайте температуру воздуха, влажность, атмосферное давление, уровень шума, освещения и углекислого газа.