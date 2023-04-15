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С января 250 белгородских семей получили региональный маткапитал

15 апреля 2023, 06:50
Фото: 1MI
В настоящее время средства можно потратить на ремонт и строительство жилья, на оплату жилищных кредитов. Белгородцы просят перечень направлений расширить. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, с начала текущего года 250 многодетным семьям выдали региональный материнский капитал. На сегодняшний день средства можно направить на ремонт и строительство жилья, а также на оплату жилищных кредитов.

Однако от белгородцев поступают предложения о расширении перечня направлений.

Есть предложение от вас, уважаемые жители, о том, чтобы расширить перечень направлений, на которые можно потратить эти деньги. Нужно внимательно обсудить, чтобы эффективность была большая. Чтобы те государственные ресурсы, которые направляются на помощь многодетным семьям, были потрачены с большой результативностью. Обсудим с депутатами, обсудим с многодетными семьями. Если будет необходимость, будем, конечно, решение принимать.
Вячеслав Гладков

Напомним, С 2024 года для белгородцев изменятся условия выплаты регионального маткапитала. На данный момент средства можно использовать при достижении ребёнком трёх лет. Срок планируется сократить до достижения ребёнком одного года.

Жильё и ежемесячная выплата: на что белгородки тратят маткапитал
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#Кристина Семенчук#Многодетные семьи#Маткапитал#Гладков#Средства#Направления#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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