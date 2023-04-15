С января 250 белгородских семей получили региональный маткапитал

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Как отметил губернатор, с начала текущего года 250 многодетным семьям выдали региональный материнский капитал. На сегодняшний день средства можно направить на ремонт и строительство жилья, а также на оплату жилищных кредитов.
Однако от белгородцев поступают предложения о расширении перечня направлений.
Есть предложение от вас, уважаемые жители, о том, чтобы расширить перечень направлений, на которые можно потратить эти деньги. Нужно внимательно обсудить, чтобы эффективность была большая. Чтобы те государственные ресурсы, которые направляются на помощь многодетным семьям, были потрачены с большой результативностью. Обсудим с депутатами, обсудим с многодетными семьями. Если будет необходимость, будем, конечно, решение принимать.
Вячеслав Гладков
Напомним, С 2024 года для белгородцев изменятся условия выплаты регионального маткапитала. На данный момент средства можно использовать при достижении ребёнком трёх лет. Срок планируется сократить до достижения ребёнком одного года.